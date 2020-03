Coronavirus, Gucci dona oltre un milione di mascherine e 55mila camici: l'aiuto per fronteggiare l'emergenza

coronavirus

Coronavirus, Tomaso Trussardi a Bergamo con Michelle Hunziker e le figlie: «Così posso aiutare la mia città»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In piena emergenzaha scelto di aiutare l'Italia donando materiale sanitario indispensabile soprattutto per chi è in prima linea. Il famoso marchio, rispondendo all'appello all'industria della moda da parte dellaha deciso di donare(prodotti dalla filiera Gucci) che, previa autorizzazione delle autorità competenti, saranno consegnate nei prossimi giorni.Lo annuncia un comunicato distribuito da Kering, che riassume gli sforzi del gruppo francese che controlla Gucci, in risposta all'emergenza Covid-19. L'iniziativa si aggiunge alle altre intraprese da case di moda e da personaggi di fama internazionale. Giorgio Armani ha dato un milione e 250mila euro agli ospedali di Milano e di Roma, mentre Tomaso Trussardi ha avviato una raccolta fondi per la città di Bergamo.Le mascherine sono un bene introvabile e prezioso e Gucci ha scelto di realizzarle e dirottarle a chi ne ha più bisogno. Stesso discorso per i camici. Molti medici, infatti, hanno lamentato lo scarso approvvigionamento.