Le Coq Sportif veste l'Alpine F1 Team e crea la prima maglia dedicata

Una scuderia è come una squadra. È sulla base di questo presupposto che Le Coq Sportif e Alpine F1 hanno deciso di creare una maglia speciale, ed è la prima la prima volta che una squadra del motorsport avrà un prodotto dedicato di questo tipo. È il talento che rende una macchina vincente. In questo caso, è il talento dei 1200 membri della squadra Alpine F1 Team.

I due marchi hanno attinto dal proprio DNA per dare ispirazione, emozione e spirito al design della maglia. La realizzazione è stata resa più facile grazie al fatto che i due brand sono uniti dalla presenza, nella loro storia, di grandi icone dello sport e da un comune know-how francese.

Viene così proposta una maglia blu-bianco-rossa per i due piloti della squadra. Il talento francese Esteban Ocon e il due volte campione del mondo Fernando Alonso vestiranno così i modelli personalizzati nel colore, il blu cobalto, e con la presenza della loro firma e del loro numero sulla schiena: il 31 per Ocon e il 14 per Alonso. Dopo un lungo periodo di preparazione, l’obiettivo del team è quello di guidare questa macchina il più velocemente possibile. La collezione creata per la scuderia prevede: - Una maglietta nera "box", specifica per i componenti del team presenti nei box durante le più importanti gare internazionali. Un colore sobrio che crea un mix elegante con il motivo blu-biancorosso presente sulla manica sinistra, che ricorda la maglia dei piloti. - Magliette e polo bianche e nere con un richiamo tricolore sulle maniche. La polo nera è uno dei pezzi caratteristici che il Team Management indossa la domenica durante il Gran Premio. Ulteriori prodotti più pesanti completano la gamma. Questo pack presenta i colori della scuderia: un nero arricchito da raffinati dettagli. Il logo Le Coq Sportif ricamato è posto in maniera speculare al logo ALPINE F1 TEAM sul lato destro. Le finiture e i particolari che richiamano il marchio danno a questi prodotti un tocco raffinato. Una collezione fanwear completa l’offerta a partire dai Gran Premio d’Europa 2021. Come tutti i prodotti Le Coq Sportif, i materiali sono lavorati a maglia nell’Aube Tricotage e tinti nella France Teinture a Troyes. I prodotti di questa collezione sono assemblati presso il partner del marchio in Marocco. A partire da questa stagione 2021/2022, la squadra del gruppo Renault diventa Alpine F1 Team. La squadra ha fatto un'ascesa graduale negli ultimi 3 anni, dal 9° posto nel 2016 al 5° posto nella classifica generale dei costruttori di F1 nel 2020. Nello stesso anno, ha anche raggiunto i migliori risultati cronometrici della sua storia con 3 podi nelle principali gare internazionali. La collezione sarà disponibile dal 28 marzo sul sito web del marchio. I prodotti si possono trovare anche nei punti vendita del Gruppo Renault e sul sito web www.boutique.alpinecars.com

Patrick OUYI, Brand Director – Le Coq Sportif "Siamo lieti di presentare la collezione ALPINE F1 TEAM con un nuovo prodotto: la maglia da pilota. Questa novità onora l'ALPINE F1 TEAM e il suo collettivo. Il vero simbolo di una squadra è la sua maglia. Come produttore di equipaggiamento sportivo, era importante per noi offrire un capo come questo, un vero emblema. Con ALPINE F1 TEAM condividiamo gli stessi valori e la comune identità visiva francese: il blu, bianco, rosso. La squadra è a un punto di svolta in termini di maturità, riflette il know-how francese e la modernità, proprio come la maglia e l'intera collezione di quest'anno».

Antoine Magnan, Director of Strategic Partnerships - ALPINE F1 TEAM “Quest’anno segna una svolta per la squadra che diventa Alpine F1 Team e siamo lieti che Le Coq Sportif ci accompagni in questo cambio di identità. La collezione 2021 riflette due brand che condividono gli stessi valori e lo stesso amore per lo sport. Sobiria e moderna, sottolinea il knowhow di due brand storici dello sport francese. Il team è molto orgoglioso di questa collaborazione e non vede l’ora di portare questa collezione sui circuiti di tutto il mondo”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA