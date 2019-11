Bulgari lancia una nuova versione del suo Serpente: "Seduttore", per le donne moderne e dinamiche

Venerdì 8 Novembre 2019, 10:18

crea una nuova versione del suo celeberrimo gioiello a forma d. Amato da grandi donne, come a Elizabeth Taylor e Diana Vreeland, è negli anni diventato una vera, eleganza e stile. L'ultima versione del gioiello è stata al centro di un lancio globale costellato durante la settimana della moda di Londra del mese scorso.Il CEO di Bulgari, Jean-Christophe Babin, ha definito la nuova versione "Seduttori", dal prezzo di circa 4 mila euro, uno dei progetti più importanti di sempre, perché porta quello che era un orologio da gioielleria nel regno dell'elegante stile quotidiano. Questo gioiello moderno e definito di stile industriale fu lanciato negli anni '40 dalla casa, concepito per avvolgere in modo sinuoso il collo e i polsi delle donne.Il nuovo Serpente Seduttori abbandona la torsione di Tubogas per un braccialetto semplice e uniformemente flessibile di "squame" esagonali allungate, che richiedono nuove tecniche per renderlo così sinuoso. È, secondo Babin, «un design la cui bellezza è ugualmente attraente per coloro che non conoscono Bulgari quanto per quelli che riconoscono i simboli. È per una donna moderna e indaffarata che vuole indossare un bellissimo orologio ogni giorno», come riporta il Telegraph. Mentre lo slogan della campagna "Born to be Gold" enfatizza il metallo prezioso, esiste anche una versione in acciaio con una lunetta in oro, un po' più alla portata di tutti.