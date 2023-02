Brunello Cucinelli aumenta stipendi di sarte e operai: guadagneranno più degli impiegati. «Ridiamo dignità a questi lavori»

di Redazione web

Un aumento del 20% sugli stipendi di sarti e operai. A illustrarlo nell'ultimo consiglio d'amministrazione è stato Brunello Cucinelli, l'imprenditore dell'omonima casa di moda lustro del Made in Italy nel mondo. Un ritocco tale che comporterebbe, in alcuni casi, maggiori compensi per gli operai che per gli impiegati.

Operai e sarte, valore e non costo

A raccontare la scelta controcorrente che farà felici i lavoratori del borgo medevale di Solomeo è il Sole 24 ore. «Non temo le reazioni di analisti e investitori - ha detto Cucinelli, la cui società è tra le poche case di moda italiane ad essere quotata in Borsa) se calcoliamo il valore di questa decisione, e uso di proposito la parola valore al posto di costo, può arrivare a un punto di ebitda. Direi che possiamo permettercelo e anzi essere orgogliosi di usare così i margini di redditività».

Ridare dignità economica ai lavori manuali

Il fondatore del marchio, oggi presidente esecutivo e direttore creativo, ha spiegato durante la presentazione della collezione autunno-inverno e della linea "Opera": «La parola operaio o sarta sono poco amate oggi. Spesso sento lodare il ruolo degli operai. La verità è che vorremmo che fossero sempre i figli degli altri a diventare operai o sarte. Marchi e aziende come la nostra non avrebbero futuro senza operai e sarte, ma bisogna ridare dignità economica a questi lavori, come ripeto da molti anni».

