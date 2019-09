Brooks, arriva la Ghost 12 e lancia Best Fest: la sfida tra i runner

: si ritorna al lavoro, ricomincia la scuola, riprendono gli allenamenti, si fissano nuovi obiettivi e ci si prepara per affrontare nuove sfide, anche le più strane. Quale che sia il proprio traguardo da raggiungere,: la nuova edizione della calzatura più premiata e più amata dai runner di tutto il mondo, pensata per arrivare comodamente a ogni risultato, qualsiasi esso sia. Grazie all’azione combinata di BioMoGo DNA e DNA LOFT, ogni passo ha la sua giusta ammortizzazione, senza perdere reattività e resistenza.Il BioMoGo si adatta istantaneamente al passo, al peso e alla velocità di ogni runner, mentre il DNA LOFT, la tecnologia più morbida brevettata da Brooks, permette di avere una piacevole sensazione di morbidezza alla pianta del piede mai provata prima. Con Ghost 12 la corsa non è solo più comoda, ma è anche più fluida e armoniosa grazie al Crash Pad segmentato, un sistema di ammortizzazione completamente integrato che si adatta a qualsiasi appoggio del piede, massimizzandone l’efficienza, attutendo qualsiasi tipo di l’appoggio e generando comode transizioni tacco-punta. E per finire, il piede è avvolto in un comodo involucro protettivo, traspirante e leggero grazie alla tomaia Mesh ingegnerizzata con stampa 3D Fit Print che garantisce una calzata morbida, sicura e duratura. Non ci sono più scuse, niente è impossibile e superare il proprio record personale, qualunque esso sia, sarà un gioco da ragazzi.Ecco perché, il programma che celebra i risultati di ciascun runner. Ma attenzione: per Brooks il record personale si misura in base al grado di felicità che ogni singola corsa può offrire. Non è una questione di tempi e di chilometri percorsi, l’unità di misura è soloPer le prossime 6 settimane, sui canali ufficiali Instagram (@brooksrunnigit), Facebook (@brooksrunnig.it) e Strava (Brooks Running Club) ci saranno simpaticissime sfide, tutte da battere. Correre una canzone in più, con nuovi amici, correre all’indietro oppure prima dell’alba, spetta al runner decidere cosa lo rende più felice, l’importante è condividere il proprio momento.E soprattutto con Brooks Best Fest si può vincere tutto il comfort di Ghost 12 in un’edizione super esclusiva e limitata. Per partecipare al concorso ed essere uno dei 10 fortunati vincitori settimanali è sufficiente: Iscriversi al sito web dedicato https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-best-fest Raggiugere il proprio personalissimo obiettivo di corsa, fotografare il momento della celebrazione e condividerlo sul proprio canale Instagram utilizzando l’hashtag #brooksbestfest e il tag: @brooksrunningit.