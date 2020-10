Correre in sicurezza al buio: arriva Run Visible, per essere notati fino a 180 metri di distanza

Per non rinunciare al proprio allenamento anche al buio, all’alba o dopo il tramonto, Brooks presenta Run Visible: una nuova linea di calzature e abbigliamento che permette di correre in massima sicurezza, con una visibilità a 360° e 24 ore su 24. Pensata sia per l’uomo che per la donna, l’innovativa collezione Run Visible presenta ampi inserti rifrangenti che, posizionati in punti strategici per il movimento, permette di essere ben visibili anche da un veicolo in movimento e fino a 180 metri di distanza. Scienza e tecnologia al servizio della corsa Run Visible è stata progettata utilizzando tecnologie provenienti dalla ricerca nel campo dell’ottica.

In base a studi e ricerche in collaborazione con 3M, è stato realizzato un materiale con colori riflettenti e ad alto contrasto Carbon Black 3M™ Scotchlite™ che consentono ai runner di risaltare nel buio ed essere riconosciuti a distanza dagli automobilisti. Il colore fluorescente Nightlife di Brooks si dimostra uno dei più visibili all'occhio umano in condizioni di bassa illuminazione e tutti i prodotti (dalle calzature ai cappelli, dai guanti alle giacche) sono dotati di quei dettagli riflettenti che si rivelano fondamentali perché posizionati in zone del corpo soggette ad elevato movimento, come gomiti, polsi e caviglie.

"Abbiamo lavorato fianco a fianco con i migliori ricercatori per capire come l'occhio umano distingua persone e oggetti al buio e in condizioni di scarsa illuminazione per sviluppare la miglior tecnologia, usando materiali e colori ad altro contrasto e massima visibilità - spiega Nikita Riva, Tech Rep & Apparel Champion di Brooks Running Italia. - Il risultato è un abbigliamento versatile, comodo e indispensabile per correre, con o senza luce".

Farsi notare dalla testa ai piedi La collezione Run Visible di Brooks comprende una serie di articoli e modelli che garantiscono sicurezza dalla testa ai piedi. Capi versatili, come la Canotta e la T-shirt Carbonite per la primavera e l’estate, mentre la Giacca Carbonite è l’alleato indispensabile per proteggersi dalla pioggia perché fornisce una protezione leggera, traspirante e, al tempo stesso, è antivento. Per completare il proprio look saranno disponibili accessori come guanti, cappelli e calzini e gli immancabili modelli di calzature quali le Ghost 13, le Glycerin 18 e le Levitate 4.

Tutti i prodotti Run Visible sono disponibili nei negozi autorizzati e su www.brooksrunning.com/it_it Mostrati con Brooks Per tutto il mese di ottobre i tecnici specializzati Brooks offriranno gratuitamente una consulenza tecnica personalizzata su tutti i prodotti della linea Run Visible durante le giornate Brooks For You presso i rivenditori aderenti all’iniziativa. Partecipare è semplice: è sufficiente scegliere la giornata a cui si intende partecipare e prenotare il servizio tramite il sito dedicato. Per tutti i partecipanti sono previsti divertenti iniziative e gadget mostruosi in omaggio. Le sorprese non finiscono qui! Brooks ha inoltre organizzato “Mostrati Virtual Run”: una corsa virtuale per non passare inosservati ad Halloween. Sarà possibile correre dove e quando si vuole in completa libertà, pubblicare una foto spiritosa sul proprio profilo Instagram taggando @brooksrunningit e usando #brooksrunvisible.

A disposizione Gif Run Visible per farsi notare anche sui social.

I primi 100 che caricheranno la propria attività sul form di registrazione dedicato (attivo dal 31/10) riceveranno la maglietta “mostrati”.

Per info e registrazioni: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-for-you/

