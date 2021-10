Correre in sicurezza al buio d'inverno? Ecco la nuova linea di abbigliamento Run Visible di Brooks

In autunno e in inverno, con le giornate che si accorciano sempre più, sono tantissimi i runner che vanno a correre quando la luce inizia a scarseggiare. Per tutti loro, per far sì che la loro corsa si svolga in totale sicurezza, Brooks ha progettato Run Visible, la nuova collezione che consente di essere visti anche al buio da un veicolo in movimento fino a 180 metri di distanza, in qualsiasi condizione climatica.

Prima regola: farsi vedere!

La collezione Run Visible, che include abbigliamento, scarpe e accessori per il running, sia per uomo che per donna, è stata progettata dal team di esperti Brooks per offrire il massimo in termini di qualità e sicurezza. I ricercatori di Brooks hanno compreso quanto sia importante enfatizzare le “aree di movimento” dei runner (le articolazioni) per far sì che vengano riconosciuti come esseri in movimento e non come oggetti fermi. L’utilizzo di colori a contrasto, come il nero e il grigio ghiaccio, e il colore giallo nightlife, il colore più visibile all’occhio umano, consente una alta visibilità nelle situazioni di scarsa luminosità. Per le situazioni di buio totale, Brooks ha lavorato insieme al team 3M, aggiungendo un innovativo materiale catarifrangente che, posizionato nelle parti del corpo ad elevato movimento, renderanno maggiormente visibili i runner.

“In Brooks, progettiamo i nostri prodotti tenendo sempre conto delle opinioni e dei suggerimenti dei runner, spiega Nikita Riva, Tech Rep e Apparel Champion di Brooks Running Italia. Quando le ore di luce diminuiscono, vogliamo garantire la massima sicurezza e la massima visibilità. Così, da qualche anno, abbiamo iniziato a studiare più approfonditamente la biomeccanica e i comportamenti dei runner per capire come l’occhio umano distingue persone e oggetti in condizioni di illuminazione scarsa o assente, e abbiamo applicato quanto appreso nella creazione di una collezione dedicata. Il nostro obiettivo è rendere i runner più facilmente visibili al buio, sfruttando colori ad alto contrasto e ad alta visibilità e inserti catarifrangenti 3M™ Scotchlite™ Carbon Black Stretch collocati nelle zone di movimento chiave”.

La collezione Run Visible include capi versatili adatti alle temperature più calde come canotte, maglie a manica corta e pantaloncini, e capi adatti a climi più freddi come maglie a manica lunga, tights, giacche e gilet, pensati anche per proteggere da vento e pioggia. Tra le calzature, è possibile scegliere tra i modelli Hyperion Tempo, Ghost 14 e Glycerin 19 nelle versioni a massima visibilità.

Seconda regola: rispettare il pianeta

Run Visible è realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclati rispetto alle stagioni precedenti, per contribuire all’obiettivo di Brooks di utilizzare entro il 2023 il 100% di poliestere riciclato nelle sue calzature e nei nuovi materiali di abbigliamento.

Terza importante regola: divertimento!

Chi ama correre ama divertirsi, e in Brooks lo spirito Run Happy non manca proprio mai. Proprio per questo sulla landing page dedicata: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-visible e sui canali social ufficiali Brooks tantissime novità per tutti: giochi, quiz e bellissime sorprese tutte da scoprire! La linea di abbigliamento e calzature Run Visible è disponibile presso i rivenditori autorizzati e su: https://www.brooksrunning.com/it_it

