Black Friday diventa “Green” con Save the Duck e l'iniziativa a sostegno di Treedom

Non solo Black Friday. Save The Duck, brand di piumini 100% animal-free, presenta per il secondo anno consecutivo il “Green Friday” e decide di sostenere uno dei progetti solidali di Treedom, l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. L’iniziativa scelta dall’azienda italiana supporta la realizzazione di progetti agroforestali con l’obiettivo di apportare benefici di tipo ambientale e sociale nei paesi in via di sviluppo o colpiti da disastri ambientali. Save the Duck continua a sostenere “Green Friday” con progetti virtuosi. Nella giornata di venerdì 29 novembre l’azienda devolverà il 50% del fatturato delle vendite sia dell’e-commerce, sia degli store di Milano in via Solferino 12 e di Venezia in Calle Fuseri 4462.



Aderire al “Green Friday” di Save the Duck significa partecipare attivamente a progetti meritevoli, dando il proprio contributo al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali di un territorio in difficoltà. Un nuovo invito che il brand lancia alla sua community, formata da persone fortemente orientate alla sostenibilità e che hanno sviluppato una coscienza e un interesse profondo verso la tutela dell’ambiente e degli animali. Giovedì 28 Novembre 2019, 13:46

