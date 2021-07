Beachside, il brand beachwear ispirato a viaggi e colori del mondo

Viaggi, colori del mondo e tessuti ricercati: questo è il concept da cui nasce Beachside, il brand specializzato in moda mare, fondato nel 2020 da Emanuela Suma e Carolina Puppo, che si dividono rispettivamente il ruolo di creazione e gestione delle collezioni. Emanuela, stylist con 20 anni di esperienza alle spalle, si occupa di disegnare le collezioni e di tutta la direzione artistica del brand, mentre Carolina, avvocato d’impresa, cura l’aspetto gestionale.

Due mondi diversi ma un’unica passione: quella della moda e dei prodotti ricercati dalla quale è nato un brand, unico nel suo genere, nel settore del beachwear. “Il progetto è nato circa un anno fa con una capsule collection inizialmente dedicata solo alla donna con costumi interi, fascia e culotte, brassiere, camicie in mussola di cotone over “prese in prestito” dall' armadio dell’uomo” spiega Emanuela Suma. “Abbiamo ricercato i migliori tessuti italiani e francesi per creare capi di nicchia”. Per il 2021 hanno creato una collezione beachwear per uomo e donna, che comprende costumi da mare e abbigliamento.

UN PRODOTTO ITALIANO E SOSTENIBILE

Ogni prodotto di Beachside viene creato interamente in laboratori italiani, i tessuti utilizzati sono frutto di un’accurata ricerca presso case tessili italiane e francesi. Particolare attenzione alla cura dei dettagli è ciò che caratterizza il brand. Anche l’aspetto sostenibile ha un grande valore: ogni prodotto di Beachside, realizzato dalle sapienti mani di sarte italiane, è imballato in packaging plastic free, nel totale rispetto dell’ambiente, realizzato in tessuto a rete che riporta un ulteriore legame con il mare.

CONCEPT DI OGNI PRODOTTO

La prima collezione Beachside nasce dalla passione per i viaggi in centro America, Sud-Est Asiatico, Sudafrica e l’amore per il sud Italia. Il calore e i colori di queste terre sono la grande ispirazione: il risultato è, infatti, una collezione dal taglio pulito, essenziale, grafico. Da una parte una palette di colori caldi, orientali, terrosi e speziati come lo zafferano, il curry, dall’altra i colori che rievocano le tonalità̀ del Mediterraneo: melograno, cammello e tabacco. Pensata per viaggiatori moderni, avventurieri che vogliono sentirsi a proprio agio, comodi, liberi, ma anche eleganti, portando con se una valigia leggera con tutto ciò di cui hanno bisogno. Lo stile è raffinato, pulito ed essenziale. L’intera collezione è versatile e si può indossare in ogni momento della giornata. “Per la collezione spring-summer 2021 abbiamo introdotto l’abbigliamento per la donna e per l'uomo, con capi caratterizzati da linee pulite ed essenziali e una palette di colori caldi della terra e delle spezie” commenta Carolina Puppo.

