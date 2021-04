Arriva “AQUA”, la collezione Spring/Summer 2021 firmata JAJO per un futuro sostenibile

“AQUA” la collezione Spring/Summer 2021 firmata JAJO made in italy per un futuro sostenibile. La collezione Spring/Summer 2021 “AQUA” prende spunto dal bisogno del designer Rosario Migliaccio di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla preservazione dell’acqua e della sua governance a livello globale.

Leggi anche > Paolo Fox, l'oroscopo e la classifica della settimana

“AQUA” la collezione Spring/Summer 2021 firmata JAJO made in italy

“AQUA” la collezione Spring/Summer 2021 firmata JAJO made in italy è composta da capi e accessori la cui trasparenza e la possibilità di trasformazione ci ricongiungono all'elemento acqua. Impermeabili e giacche realizzati con tessuti trasparenti, felpe in cui predomina la limpidezza del bianco; abiti lunghi con stampe animalier: la giraffa e il maculato come simboli di bellezza, eleganza, intraprendenza e protezione dall'oscurità.

Gli accessori sono trasformabili permettendo di utilizzarli secondo le proprie esigenze o il proprio gusto: “Con questa collezione – ha spiegato Rosario Migliaccio - vorrei porre l’attenzione sul problema dello spreco dell'acqua, un fenomeno purtroppo globalizzato che si ripercuote di conseguenza sull'ecosistema e sull'ambiente. Fonte di prosperità e risorsa primaria della nostra vita quotidiana, la sua vera forza è la trasformazione: nasce dalla sorgente e giunge al mare, diventando prima torrente e poi fiume. La sua preservazione, nel nostro futuro dipende da scelte precise, che possiamo compiere ognuno di noi … oggi”.

JAJO made in italy nasce da un insieme di esperienze, ricordi e appunti, di Rosario Migliaccio, fashion designer e ricercatore di nuove tendenze nel campo del pret-à-porter donna/uomo. Un concept moda, nel quale il design viaggia di pari passo con l'artigianato made in Italy, outfits e accessori progettati pensando all'uomo e alla donna, che pur amando la praticità, sono alla ricerca di qualcosa che li possa contraddistinguere nel quotidiano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA