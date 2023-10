Compra e vende capi di seconda mano e fattura 2 milioni di euro: chi è Andrea Liconti, il negoziante-influencer che conquista i social

Andrea Liconti è quello che si potrebbe definire come un negoziante-influencer. Dopo serrate trattative, compra e vende borse Hermès, zaini Louis Vuitton, cinture Gucci, sneaker in edizione limitata. Tutto di seconda mano. Dopo aver contratto un debito di 1800 euro, ora la sua azienda fattura 2 milioni di euro.

Il successo è dettato soprattutto dalle piattaforme digitali: Liconti conta 406 mila follower su TikTok, 165 mila su Instagram, video che fanno decine di migliaia di visualizzazioni.





Chi è Andrea Liconti

Figlio d’arte, suo padre era il proprietario di «Cash converter», in viale Vittorio Veneto (Milano), dove si vendeva e comprava solo usato: mobili, tv, impianti stereo, macchine fotografiche. Faceva il cassiere e al Corriere della Sera racconta le sue origini «Ho iniziato a lavorare nel negozio di mio padre per pagare un debito dopo un weekend a Londra nel quale avevo speso 1.800 euro».

Appassionato di brand, grazie alla madre stilista, il commercinate compra orologi e borse di marca ma anche sneaker in edizione limitata difficili da trovare in commercio. Spiega al quotidiano milanese che il suo lavoro è «aiutare chi non può permettersi di comprare nuovo un oggetto di lusso».

Le trattative

Andrea Liconti compra a un quarto del prezzo del nuovo e rivende alla metà del prezzo di listino. In molti provano a «rifilargli» prodotti contraffatti: il negoziante-influencer li osserva, li tasta col tatto e li annusa persino, poi decide se vale la pena acquistarli o meno. Gli utenti lo amano - il suo approccio è curioso e divertenete - ma qualcuno lo critica perché delle volte è «troppo severo». Secondo lui i toni diretti sono necessari per prevenire che il mercato degli oggetti rubati non si alimenti e per favorire il riutilizzo di questi, sponsorizzando l'onda green.

Quanto guadagna

Secondo quanto dichiarato al Corriere, Andrea Liconti ha gudagnato, nel 2022 1,7 milioni di euro con un margine del 46%.

