Altaroma, svelati i vincitori di Who Is On Next 2019: tutti i nomi e i premi

Martedì 2 Luglio 2019, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affermando il suo ruolo di scouting project volto a promuovere nuovi talenti,presenta la nuova edizione di, il progetto di scouting in collaborazione con. Cornice ideale per un innovativo approccio sperimentale al design, pur mantenendo una forte connessione con le tradizioni artigianali e l’eccellenza Made in Italy,è una chance unica per permettere ai brand emergenti di esporre le loro creazioni di fronte a una giuria di esperti e ottenere supporto per consolidare i loro nomi nei mercati nazionali ed internazionali. Le nuove leve si confronteranno con una prestigiosacomposta da personaggi illustri provenienti dal mondo dell’editoria, della distribuzione, dell’industria di settore e quest’anno formata da: Arthur Arbesser (Founder e Creative Director Arthur Arbesser), Laird Borrelli-Persson (Archive Editor Vogue.com), Carlo Capasa (Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana), Emanuele Farneti (Editor-in-Chief Vogue Italia & L’Uomo Vogue), Simonetta Gianfelici (Fashion Consultant & Talent Scout), Stavros Karelis (Founder Machine-A), Suzy Menkes (International Editor Vogue), Raffaello Napoleone (CEO Pitti Immagine), Sophia Neophitou (Editor-in-Chief & Publisher 10 Magazine), Michela Paoloni (Manifattura Paoloni), Giacomo Piazza (Co-Founder 247 Showroom), Sara Sozzani Maino (Deputy Editor in Chief Vogue Italia & Head of Vogue Talents), Silvia Venturini Fendi (Presidente Altaroma) e Elisabeth von Guttman (Founder System Magazine).Diversi i premi destinati a vincitori e finalisti., insieme alle altre istituzioni dellaitaliana,, insigniranno i vincitori didel, nell’ambito del quale: Altaroma e Vogue Italia riconosceranno ai vincitori dell’area prêt-àporter e accessori, un premio in denaro e due incontri di orientamento e sostegno con esperti delle rispettive organizzazioni, per monitorare i progressi, fornire orientamento e indicazioni utili alla crescita del designer e alla comunicazione del brand; Camera Nazionale della Moda Italiana permetterà al vincitore dell’area prêt- à-porter di presentare la propria collezione nel calendario di Milano Moda Donna Settembre 2020, mentre il vincitore della sezione accessori esporrà le sue creazioni nell’ambito di “Fashion Hub Market”; Pitti Immagine riconoscerà a entrambi i vincitori il premio Pitti Tutoring & Consulting Prize, una collaborazione di sei mesi per supportare tutte le attività necessarie al consolidamento del brand.Prêt-à-porter:BAV TAILOR Una fusione dei migliori materiali naturali o riciclati certificati e silhouette pure, geometriche ispirate al design, all’architettura e alle filosofie orientali che caratterizzano il brand 100% Made in Italy ed eco-sostenibile. Nata a Londra, di origini indiane, nomade nello spirito, Bav Tailor, la fondatrice del brand lanciato nel 2015, è membro del Common Objective e della Green Fashion Week, piattaforme globali per la moda sostenibile. Il brand si impegna a dare un contributo sociale attraverso il manifesto di sostenibilità a 360°, dal processo di progettazione ai materiali certificati, fino a una produzione etica e trasparente.DANIELE CARLOTTA Il marchio omonimo, fondato dal designer italiano nato a Ragusa, è una visione contemporanea che arriva dall’incontro tra la strada e le grandi pagine che hanno fatto la storia della moda in tutto il mondo. La fase produttiva è curata direttamente dalla società “Daniele Carlotta Srl” per preservare l’eccellenza della manifattura Made in Italy e offrire una qualità e una maggiore cura del dettaglio, caratteristica che contraddistingue le collezioni Daniele Carlotta.FEDERICO CINA Il brand Federico Cina nasce nel 2016 quando il designer di Cesena, ancora studente, viene menzionato da riviste e giornalisti del settore già durante i fashion show Polimoda a Firenze. La collezione che lo ha fatto conoscere è “Come una vita viene al mondo”, orientata sul concetto globale di famiglia che non si ferma al solo stereotipo di quella “tradizionale” uomo-donna. Ha poi in seguito sfilato in Giappone grazie all’Osaka Bunka Fashion College ed è stato ospite di diverse fashion week europee: Moda Lisboa, Lods Fashion Awards, Lithuanian Fashion Week. Vince nel 2017 il primo premio a Fashion Clash Festival a Maastricht, fashion show globale che ospita designer da tutto il mondo.JING YU JING YU è un giovane progetto indipendente nato nel 2017. Nata in Cina e trasferita a Milano dove studia all’Istituto Marangoni, la designer omonima presenta collezioni di qualità in materiali pregiati e di eccezionale manifattura - prodotte a Pavia, Italia - e apporta alle sue creazioni uno stile minimalista ma innovativo. Costantemente ispirata dal cinema, dalla letteratura e, principalmente, dalla filosofia, i vestiti di JING YU propongono un dialogo sul genere, sulla liberazione sessuale e ha un approccio artistico al design. All’inizio del 2019, il marchio viene selezionato per essere parte di uno speciale pop-up store da Galeries Lafayette, a Parigi. www.jingyu.eu TWINS FLORENCE Twins Florence è il marchio di lusso di nuova generazione creato da Linda Calugi, un brand che riflette un’estetica contemporanea e androgina per una donna all’avanguardia. Le creazioni, realizzate a mano da artigiani italiani provenienti dalle storiche famiglie di produttori di pelli toscani (regione dove la designer è nata), utilizzano tessuti e materiali locali di prima qualità che colpiscono i cinque sensi: pelle, pura lana e cotoni grezzi. Le silhouette mescolano il know-how italiano nella produzione con una particolare attenzione ai dettagli. www.twinsflorence.com Accessori:HIBOURAMA Hibourama nasce nel cuore di Roma dalle menti creative e imprenditoriali di Maila Ferlisi e Rachele Mancini. Le designer romane si incontrano per la prima volta all’Accademia Koefia, famosa scuola di moda della capitale, e fra loro nasce immediatamente una sincera amicizia e stima professionale. Il brand è ispirato ad un lussuoso concetto di demi couture rivisitato, caratterizzato da costante ricerca, studio di forme uniche e materiali di alta qualità. Le borse Hibourama, completamente realizzate a mano in Italia, sono contraddistinte dalle borchie placcate e dai preziosi ricami. Il marchio Hibourama è oggi presente in diverse boutique nazionali ed internazionali multibrand, come La Rinascente di Milano e di Roma, Harvey Nichols Riyadh e Kastner & Ohler Mode. www.hibouramabag.com IURI IURI è un brand specializzato in borse e accessori che si distinguono per il loro stile contemporaneo, originale e riconoscibile, accentuando l’identità e la personalità dei propri consumatori attraverso gli accessori. L’identità del marchio è pura, geometrica e autentica principalmente ispirata all’architettura, alla cultura contemporanea e al mondo del design, e appresenta l’estetica e la bellezza personale di Jure Stropnik, originario della Slovenia e ora con base a Milano da quando si è trasferito nella città italiana per studiare presso l’Istituto Marangoni. www.iurionline.com MAIORANO Maiorano è un brand contemporaneo di calzature di lusso fondato a Roma. Lo scopo e la filosofia che sta dietro a questo progetto,si rifanno all’intenzione di fondere il design moderno con la produzione tradizionale italiana; tutte le scarpe sono il risultato di un processo lungo e appassionato, partendo dalle idee creative dello studio e arrivando all’incredibile lavoro di esperti artigiani italiani. L’assoluta attenzione di Matteo Maiorano ai dettagli, in tutte le fasi, porta ad un prodotto finale che è quindi caratterizzato da una forte identità e una natura versatile, ma anche dalla durata e dal comfort.NAHIOT HERNANDEZ Nahiot Hernandez è un brand che combina la tradizione artigianale con la contemporaneità per creare pezzi unici ed originali, adattandoli alla personalità del cliente. Nata in Venezuela e trasferita in Italia nel 2011 dove comincia a lavorare con diversi atelier nella città di Terni, la designer crea accessori ispirati da una struttura minimalista, con un riguardo particolare all’aspetto formale-volumetrico dei loro prodotti e fonde riferimenti culturali globali con tecniche artigianali, realizzando accessori sobri ed eleganti fatti a mano frequentemente utilizzando materiali inusuali come vetro e cemento.