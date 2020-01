Altaroma presenta [R3]Circle. Il primo dei tre appuntamenti per il mondo che cambia: L’economia circolare alla conquista della moda

L’emergenza dei cambiamenti climatici, unita alla maggior consapevolezza ambientale dei cittadini e delle Istituzioni, sta spingendo anche il mondo della moda a confrontarsi, sempre più rapidamente, con standard ambientali più rigorosi, in linea con una visione che non solo rispetti e salvaguardi la natura, ma che contemporaneamente possa usufruire di questa, per trarre un continuo spunto ed ispirazione, ritornando ad un rapporto intimo e di profondo rispetto.



Quello della moda è effettivamente un settore caratterizzato da cicli produttivi particolarmente impegnativi per l’ambiente: basti pensare che, se calcoliamo il ciclo di vita medio di un indumento, l’impatto della sua impronta ecologica è secondo solo ai prodotti petrolchimici. Si ha l’impressione di assistere ad una vera e propria onda di innovazione del modo di concepire la moda, ricercando un suo posizionamento sempre più vicino alle esigenze di qualità della vita, presenti e future, dei cittadini.



Ma come reagiranno le Istituzioni, le associazioni di settore e, specialmente il mercato a questa vera e propria onda di innovazione? Quanto influiranno sulla consolidata economia di un settore importantissimo per il sistema Italia? Possiamo davvero affermare che stia prendendo forma un nuovo modo di concepire il prodotto/ moda definibile come “circular fashion design”?



A queste e a molte altre domande si proverà a rispondere nel corso dell’incontro, ascoltando i pareri istituzionali dei maggiori referenti del comparto moda, ma anche l’esperienza e l’entusiasmo di alcune tra le più rappresentative startup del settore.



Ospiti di questo primo talk, moderato da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it, saranno designer emergenti accomunati da una grandissima attitudine innovativa che li spinge a condurre una continua ricerca ed approccio sperimentale grazie al quale riescono a valorizzare il materiale attraverso però uno sviluppo sostenibile. Interverranno, inoltre, i rappresentanti delle istituzioni che sostengono Altaroma. Nelle loro collezioni è sempre evidente un netto richiamo alla Natura: la scelta delle fibre, le texture, i colori e le forme sono un continuo tributo a un’entità che è da intendere come grande alleata.



I partecipanti:

• Silvia Venturini Fendi –Presidente di Altaroma

• Lorenzo Tagliavanti – Presidente della Camera Commercio di Roma

• Paolo Orneli - Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione

• Eleonora Riccio –Eleonora Riccio

• Francesco Gentile e Chiara Catone -Gentile Catone

• Caterina Moro –Caterina Moro

• Cristiano Ferilli –Ferilli Eyewear Mercoledì 22 Gennaio 2020, 10:23

