Altaroma, le lettere d'amore a Yves Saint Laurent nel reading-spettacolo al Teatro di Villa Torlonia

Si possono scrivere lettere d’amore senza nascondere nulla? Pierre Bergé lo ha fatto alla morte del suo compagno Yves Saint Laurent, dopo cinquant’anni passati insieme tra baruffe e gelosie, abbandoni e riappacificazioni, estasi e tormenti. Le lettere di Bergé, raccolte in un volume, sono state definite vere e proprie “lezioni d’amore”, perché sono del tutto sincere e non celano il lato oscuro dell’innamoramento, il dolore che sempre prima o poi lo accompagna. Sono il resoconto di “un’assenza sempre presente”, perché il ricordo di Yves segue il suo compagno ovunque: nelle case che hanno abitato, nei giardini di Marrakesh che amavano, persino nei luoghi dove Saint Laurent, sedentario e poco incline ai viaggi, non è mai stato.



Le lettere di Bergé sono protagoniste di un reading-spettacolo, “Lettere a Yves”, con Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga, e con musiche originali composte ed eseguite al pianoforte da Giovanni Monti per la regia di Roberto Piana.



A tenere a battesimo il debutto romano dello spettacolo sarà Altaroma, che ospiterà l’evento nel Teatro di Villa Torlonia (Via Nomentana, 70) con una serata di gala ad inviti il 23 Gennaio alle ore 21, e con repliche il 24, 25 alle ore 21 e il 26 alle ore 17.



Protagonista “Lettere a Yves” sarà Pino Ammendola, autore e attore di lungo corso teatrale, cinematografico e televisivo (“Provaci ancora prof” il suo più recente successo). Ha lavorato con registi come Dino Risi, Lina Wertumüller e Giuseppe Tornatore, e come doppiatore ha prestato la voce a Antonio Banderas, Roman Polansky e Murray Abraham.



Maria Letizia Gorga, attrice e cantante, ha lavorato in Italia e all’estero con grandi registi internazionali: Roberto De Simone, Maurizio Scaparro, Giorgio Albertazzi, Peppe Barra. È nel film “Youth” di Paolo Sorrentino e nella colonna sonora con un brano tratto dal suo spettacolo “Avec le temps Dalida” che ha superato le 500 repliche. Collabora con La Fura dels Baus ed è attualmente in tournée con il musical “Musicanti” sull’opera di Pino Daniele.



La nota creatrice di profumi Laura Bosetti Tonatto sarà main partner dell’appuntamento. Il “naso” italiano più famoso nel mondo, chiamato anche da Buckingham Palace a realizzare una fragranza per la regina Elisabetta, ha creato per l’occasione il profumo Majorelle, ispirato al giardino di Marrakech più amato da Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, che lo acquistarono riportandolo allo splendore originario. Le ceneri di Saint Laurent, per suo volere, sono state sparse nelle rose del giardino Mercoledì 22 Gennaio 2020, 16:37

