Altaroma, Federico Cina porta in passerella la Romagna di Vittorio Tonelli

"Lontano dagli occhi, lontano dal cuore". È la canzone di Sergio Endrigo ad accompagnare la sfilata della collezione maschile di Federico Cina dal titolo emblematico, "I bei tempi". Quei bei tempi che si ispirano all’archivio fotografico e all’heritage dello scrittore Vittorio Tonelli, cultore della storia romagnola.

Il designer, che lo scorso luglio ha vinto con “Mi sono innamorato di te” il concorso di scouting “Who Is On Next?”, ha portato in passerella una collezione che esalta la semplicità, il romanticismo e l’artigianalità in una continua scoperta di linee e forme, tagli sartoriali sperimentali, volumetrie e colorati accenti pop, con una palette inusuale che andava dall'azzurro al fucsia fino alle nuances autunnali.I cappotti e i capispalla sono maxi, i trench strutturati, pantaloni morbidi vengono abbinati ad intrecci di maglieria. Un mix tra tradizione sartoriale e stile folk.