Altaroma lancia la challenge social #IosonoMadeinItaly per creativie giovani brand

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 14:50

Sulla scia di campagne di solidarietà, promosse da influencer, personaggi dello sport, del cinema, e della moda,desidera dar voce e connettere tuttiAltaroma, in un momento di estrema emergenza come questo, vuole dare il suo contributo affermando orgogliosamente #IOSONOMADEINITALY per rafforzare il concetto fondamentale di continuare a seguire le regole, ma senza rinunciare alla propria creatività.continua a supportare il lavoro dei designer creando link e connessioni, e con questo spirito invita tutti i creativi e i giovani brand, che rappresentano l’artigianalità e i valori del Made in Italy, a collaborare per trasmettere un messaggio positivo di unità, sostegno e speranza per la nostra economia e per l’Italia intera.È con questo spirito che è stata lanciata la creative challenge #IOSONOMADEINITALY alla quale si può partecipare inviando o pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto, o un video, che ritrae ciascuno impegnato a lavorare in casa, o che mostra gli strumenti di lavoro. Altaroma rilancerà i singoli contenuti condividendoli nelle storie sui propri social.Per partecipare bisogna segnalare l’hashtag: #IOSONOMADEINITALY il tag @altaroma così da essere ricondivisi.