Altaroma, l'Accademia Costume e Moda presenta Talents 2020: studenti e aziende, il mix vincente

L’Accademia Costume & Moda presenta per l’edizione del Talents 2020, un progetto che interpreta la sintesi del Diploma Accademico Triennale in Costume e Moda, un percorso formativo unico che ha l’obiettivo di far emergere l’identità dei ragazzi, oltre che dotarli di consapevolezza, individuale, culturale, competenza e tecnica, esperienza e professionalità. Questa edizione vede la partecipazione di 18 studenti (11 per l’abbigliamento e 7 per gli accessori) che hanno avuto l’opportunità di collaborare con 47 aziende del Made in Italy per la realizzazione di 18 capsule collection (6 outfit ciascuna) che verranno presentate in calendario ad Altaroma, sabato 25 gennaio all’Ex Caserma Guido Reni.



Una collaborazione eccezionale - quella tra aziende e studenti - che rappresenta un unicum nel panorama formativo globale e che vuole instaurare vere e proprie partnership con le eccellenze della manifattura italiana (aziende tessili laniere e seriche, ricamifici, lavorazioni tecnologiche e sperimentali, concerie e calzaturifici). A essere presentate saranno collezioni molto identitarie, idee e racconti, capi che partono da un’attenta ricerca, culturale e individuale, da una sperimentazione nei tessuti e nella materia, oltre che nel design e da un’acquisita competenza tecnica e progettuale dei giovani designer, coordinati da Santo Costanzo per l’abbigliamento e Luigi Mulas Debois per gli accessori, unitamente al know-how artigianale e ai raffinati processi industriali delle aziende coinvolte.



I giovani designer sono: Sajith Amaratunga, Eva Bureau, Benedetta Cidonio, Elena D’Amico, Giulio D’Arpino, Alessia Di Seclì, Maddalena Gentile, Arianna Irato, Gabriele Larcher, Alessandra Mansi, Marco Passone, Federica Pironti, Alice Piscedda, Beatrice Scanni, Alessandro Tais, Giorgia Tavian, Irene Valandro, Marie Bernadette Woehrl.



Novità di questo Talents, la partecipazione degli studenti del Diploma Accademico Triennali in Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication che presenteranno un progetto di comunicazione multicanale su un tema libero, realizzato durante l’anno accademico grazie alla tutorship di Antonio Mancinelli, Senior Editor di Marie Claire Italia. I talents 2020 del Triennio di Comunicazione di Moda sono: Luca Cantiello, Camilla Galletta, Giada Mussini, Sara Verrecchia.



A giudicare il lavoro di tutti i ragazzi, una prestigiosa giuria di addetti ai lavori che valuterà le collezioni e i portfolio in termini di Innovazione, Ricerca e Total Look per i Talents Moda e Costume; Ricerca, Innovazione, Realizzazione e Presentazione per il Talents Comunicazione. L’Accademia Costume & Moda attraverso il coinvolgimento di questi importanti professionisti, vuole dare il massimo della visibilità ai ragazzi, oltre che recepire feedback e confermare un dialogo con le aziende così da continuare a ricercare contemporaneità rispetto alle richieste da parte del mercato e dell’industria.



La giuria è composta da: Hillary Alexander OBE, President Graduate Fashion Foundation, Journalist; Giampiero Arcese Creative Director; Manuela Brini, Talent Acquisition LVMH; Burak Cakmak, Dean of Fashion Parson’s School of Design; Andrea Ciaraldi Senior Vice President, Creative Director Women's Collection Ralph Lauren; Albino D’Amato Owner and Creative Director A.Teodoro; Giovanna Gentile Ferragamo, Ferragamo; Deanna Ferretti Veroni Modateca Deanna; Simonetta Gianfelici, Fashion Consultant & Talent Scout; Laura Lusuardi, Fashion Coordinator Max Mara; Sara Sozzani Maino, Deputy Editor in Chief Special Projects Vogue Italia e Head of Vogue Talents; Raffaello Napoleone, Ceo Pitti Immagine; Leah Perez Senior Lecture, former Head of Fashion Design Department Shenkar; Fabio Piras, Course Director Central Saint Martins; Geena Smith SVP Head of Creative Human Resources LVMH; Norbert Stumpfl, Executive Design Director Brioni; Francesco Tombolini Presidente Camera Buyer; Silvia Venturini Fendi, Creative Director Fendi, president Altaroma; Mercoledì 22 Gennaio 2020, 16:08

