Altaroma, la Fashion Week che coltiva talenti: la moda a Cinecittà fino al 10 luglio

Fisica (grazie ai ritrovati eventi in presenza) e digitale (grazie a una App tutta nuova per tablet e smartphone e una piattaforma dedicata). In una sola parola: phygital.



Da qui riparte la moda del futuro, che va in scena per Altaroma da oggi al 10 luglio dallo studio 10 di Cinecittà. La formula è quella consolidata negli ultimi anni, in cui la Fashion Week di Roma si è affermata come fucina di talenti: non a caso la giornata dell'inaugurazione è interamente dedicata alle accademie di moda. Seguono tre giorni di talk, sfilate, presentazioni, l'ottava edizione del progetto Showcase - dedicato ai marchi emergenti e indipendenti che producono in Italia - e la finale del progetto Who is on Next?, in collaborazione con Vogue Italia.



«Roma spiega la Presidente di Altatoma Silvia Venturini Fendi - è una millennial unica al mondo, ed è dunque la sede perfetta per cullare la generazione di nuovi creativi in embrione e proporsi di raccontare la contemporaneità attraverso la Moda. Altaroma è un ascensore professionale - prosegue -, che parte dalle scuole e arriva a una collocazione di successo nel settore moda e che auspichiamo sia sempre più desiderata e sostenuta dalle istituzioni».



In passerella dagli studi di Cinecittà sfileranno Dalpaos, Annagiulia Firenze, Edoardo Gallorini, Casa Preti, Roi du Lac, Vescovo, Caterina Moro e Gretel Z. cui si affiancheranno le tre collettive di Rome is my Runway. Tornano anche gli eventi in town, mostra Reset delle Officine di Talenti Preziosi al Creative District nello Spazio Margutta.

Dal 2019, Leggo è media partner di Altaroma.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA