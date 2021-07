AltaRoma 2021, Roi Du Lac porta in passerella una collezione morbida ed elegante. La siflata

Roi Du Lac, la collezione Marco Kinloch venerdì 9 luglio alle 13.30 in diretta su digitalrunway.altaroma.it.

Il brand Marco Kinloch nasce dal desiderio di muoversi durante il giorno in vesti morbide e comode.

AltaRoma 2021, Edoardo Gallorini presenta "Estasi Mediterranea" La sfilata

Il concept si ispira alla comodità di indossare capi ampi e sportivi senza perdere l’eleganza: è questa la nuova bellezza per Du Lac. La donna Roi du Lac veste le stampe con estrema disinvoltura ma senza ostentazione. Un mix di sapori tropicali travolgono la cultura europea.

Marco Kinloch nasce a Castelfranco Veneto il 28/09/86, da madre italiana e padre scozzese. Studia storia a Ca’Foscari prima di trasferirsi in Germania, a Monaco di Baviera, in seguito all’incontro con sua moglie Antea Brugnoni. Insieme creano nel 2011, il loro primo marchio, Kinloch: un’applicazione su foulard, sciarpe e accessori dei disegni realizzati a mano, su acquerello da Marco Kinloch, frutto della sua visione ironica e spesso irriverente di episodi e personaggi storici, posti, figure mitologiche e strutture architettoniche. Lo sviluppo commerciale di Kinloch ha portato rapidamente all’espansione del mercato in estremo Oriente, soprattutto Giappone, Malesia e Corea, con oltre trecento puti vendita. Tra il 2014 e il 2016 Marco e Antea si cimentano nel restauro della loro casa di famiglia in Sicilia, Villa Valguarnera, per il quale svilupperanno varie tipologie di parati e tessuti per la casa ispirati alla Sicilia e disegnati d Marco. In seguito a questa esperienza, nel 2016, fondano un nuovo marchio, Roi du Lac, che dalla decorazione di interni trae il suo spirito principale, raccontando al consumatore un mondo sofisticato, esotico e interculturale. Grazie allo sviluppo positivo del piano commerciale del marchio, dalla primavera estate 2018 Roi du Lac propone una linea di abbigliamento complementare al suo mondo che permette ad una donna cosmopolita di portare sempre con se l’universo Roi du Lac.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 17:00

