AltaRoma 2021, Edoardo Gallorini presenta "Estasi Mediterranea" La sfilata

Gallorini prende ispirazione da un viaggio in barca a vela da Venezia alle isole Eolie, con destinazione Stromboli, un’isola magica, estraniante, che genera un senso di meraviglia e stupore, di impotenza di fronte alla forza dirompente della natura.

Il concept “Estasi Mediterranea” Gli abiti, tutti Made in Italy, trasudano un glamour rilassato, pensati per accompagnare donne impegnate e sofisticate nel corso della loro giornata. Rimandano a personaggi come quello di Mariangela Melato di “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller, la Tilda Swinton di “A bigger splash” di Luca Guadagnino, e la Catherine Deneuve di “La Cagna” di Marco Ferreri, con la loro eleganza naturale, eccentrica e imperturbabile, personificazione del concetto caro al brand dell’erotica noia borghese.

Il brand Edoardo Gallorini nasce nel 2019 come moda femminile. Un’originale interpretazione del glamour tra il recupero di atmosfere iconiche, i richiami al mondo del cinema e la riflessione sui nuovi cult, un atteggiamento che mescola la più tradizionale eleganza femminile con l’erotismo androgino, attraverso un garbato esibizionismo. Tessuti pregiati, capi senza tempo e stampe naif formano un guardaroba sofisticato e armonioso. Venezia è al centro di tutto, sia come luogo – la produzione ha sede nelle zone lagunari, eccezionali per qualità dei materiali e sapienza degli artigiani – sia come mood da cui trarre ispirazione.

