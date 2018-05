Alitalia, ecco le nuove divise disegnate da Alberta Ferretti

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

presenta le nuovedisegnate per la compagnia italiana daVenerdì 15 giugno, in occasione della doppia sfilata delle collezioni Resort 2019 e Limited Edition, Alberta Ferretti e Alitalia presenteranno in anteprima leL'outfit precedente per gli operatori di volo e personale di terra era stato disegnato dallo stilista Ettore Bilotta ed era stato al centro di un acceso dibattito che criticava gli abiti castigati e le calze verdi proposte alle assistenti di volo.“Questo è un progetto unico ed emozionante che ho preso a cuore sin dal primo momento. Sono felice di presentarlo durante la Settimana della Moda di Milano in una cornice così ufficiale come Palazzo Reale in Piazza del Duomo”, ha dichiarato la stilista.