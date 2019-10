Ali Tate Cutler, ecco la prima modella 'curvy' di Victoria's Secret

Giovedì 10 Ottobre 2019, 12:47

Dopo tanti anni in cui il brand veniva accusato di scegliere solo modelle al limite dell'anoressia,ha deciso di aprire a nuovi canoni di bellezza. Dopo aver scelto il primo 'angelo'della sua storia, ora la celebre casa di intimo ha aperto anche ad una modella '' (anche se non mancano le polemiche).Si chiama, è considerata una modella 'plus size' ed è arrivata a lavorare perattraverso il marchio di lingerie. Alta un metro e 78 centimetri, questa modella statunitense indossa unaed è considerata una 'apripista' per quanto riguarda l'opera di, che negli anni è stata accusata, perfino dalle ex modelle, di propagandare messaggi sbagliati sul corpo femminile. Molti ex 'angeli', d'altronde, dopo aver smesso di collaborare con il celebre brand, avevano ammesso di aver rischiato la salute pur di soddisfare i canoni richiesti.Attivista animalista e ambientalista,è stata una delle modelle che più ha cercato di proporre canoni di bellezza alternativi, sicuramente più realistici di quelli 'tradizionali' di. Non mancano, comunque, le critiche. Ancora una volta,finisce sotto accusa: con la sua taglia 46,può essere considerata 'curvy' rispetto alla media delle top model, ma di certo non in assoluto. È anche per questo che, sul web, non mancano gli attacchi a: «Ora vogliono cambiare la propria immagine, propagandando una certa inclusività, ma se non fosse stato per BlueBella, non avrebbero mai scelto una modella così diversa dagli 'angeli'».