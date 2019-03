Alexandra Tavel, ecco la Chiara Ferragni del knitting

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La popolarità ottenuta con la sua attività, rapportata a un settore specifico come il lavoro a maglia, giustifica per l’americana, ideatrice del brand Two of Wands, la definizione di “”.Operando nello stesso settore, We Are Knitters non si è lasciata sfuggire l’opportunità di dare vita a una stimolante collaborazione che ha portato alla creazione della collezione WAK x Two of wands, da oggi disponibile on line sul sito della società spagnola. Tutte le informazioni più importanti e funzionali – comprese le indicazioni d’acquisto - si trovano sul sito al link della collezione.La linea a “doppia firma” è composta da una serie di kit finalizzati alla realizzazione di capi freschi di cotone ultra-leggero perfetti da sfoggiare questa primvera-estate: maglie, top, scialli, capispalla. E anche un elegante zainetto da sfoggiare nelle prime gite fuori porta della stagione (un capo considerato un “must” dell’anno). Nell’ideare WAK x Two of wands, Alexandra Tavel e i creativi di We Are Knitters hanno rivolto il loro pensiero allacultura e ai colori, in particolare dei paesaggi, delle Hawaii.Ispirazione che si riflette soprattutto nella ricca scelta delle tonalità dei filati: verde oliva, blu marino, blu profondo, salmone chiaro, terracotta, canyon rose, sabbia, acquamarina, tra gli altri. I kit sono composti da gomitoli di cotone ultra-leggero e dall’occorrente per realizzare i capi (ferri da maglia in legno di faggio, ago da lana, il pattern-guida, la label ecc).