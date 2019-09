Alessia Marcuzzi presenta la nuova collezione di borse: «Mi ha ispirata un romazo»

Venerdì 6 Settembre 2019, 11:29

Alessia Marcuzzi ha presentato la nuova collezione autunno/inverno delle borse Marks&Angels.«Per questa nuova collezione di borse mi sono ispirata al romanzo di Aldous Huxley “Brave New World” che ho letto al liceo – afferma la conduttrice. Un libro ambientato in un mondo futuristico, con una visione un po’ cinica e a volte grottesca di un nuovo modello di società. Il titolo del libro si rifà alle parole pronunciate da Miranda ne La Tempesta di William Shakespeare: “Oh meraviglia! Com'è bello il genere umano! Oh mirabile e ignoto mondo che possiedi abitanti così piacevoli!”. Ecco le borse della mia nuova collezione sono un mix di modernità e semplicità, auspicando che ci possa essere un punto di incontro fra questi due mondi».