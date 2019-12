Il maglione di Natale must-have delle feste: come realizzarlo a mano

Venerdì 6 Dicembre 2019, 19:24

Caldo, colorato e dalla fantasia avvolgente. Il maglione di Natale è diventato un must-have delle festività, da indossare alle cene tra amici e in famiglia, o da regalare. E se anziché acquistarlo lo si facesse a mano? Grazie al pattern gratuito messo a disposizione da We are Knitters, gli appassionati del lavoro a maglia possono ingaggiare una corsa contro il tempo per portare a termine il proprio Christmas Jumer scaricando il modello nell'area "pattern gratuiti" del portale del brand internazionale di moda, maglia e uncinetto www.weareknitters.it Sul sito è anche possibile acquistare il materiale per realizzare il maglione, che verrà consegnato in un pratico kit come da caratteristica del brand.I kit arrivano in una busta di carta ecologica e riutilizzabile e comprendono tutto ciò che serve: i gomitoli, i ferri di legno di faggio realizzati a mano, il pattern, l’ago da lana e l’etichetta da applicare al prodotto finito. In caso di dubbi, tutti i knitter possono accedere ai video tutorial e ai post del blog o scrivere direttamente a We are Knitters per farsi aiutare e risolvere ogni problema.