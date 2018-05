Adidas inventa la nuova scarpa da running ispirata dalla Nasa: nasce la Solarboost

presenta una nuova silhouette tecnica, dedicata ai runner che esigono il massimo in termini di performance, comfort e ritorno di energia. Ispirata alle scoperte ingegneristiche dellae costruita all’insegna della funzionalità,è una scarpa da running ad alte prestazioni, leggerissima, dotata delle migliori innovazioni firmate adidas. L’elemento di spicco è Tailored Fibre Placement, una tecnologia pionieristica basata sui dati che permette di disporre in maniera mirata le fibre composte da materiale Parley: ogni singolo millimetro della scarpa è frutto di un meticoloso processo di cucitura e assemblaggio.Nasce così un prodotto senza precedenti in termini di comfort, calzata e sostegno, proposto in un formato leggero, che permette ai runner di muoversi sicuri a qualsiasi velocità e su qualsiasi distanza. La fiducia in se stessi è stata un elemento chiave per la creazione di questa nuova proposta. Partendo dal presupposto che gli appassionati della corsa scelgono questo tipo di allenamento per acquisire maggiore autostima in altri ambiti della vita, la silhouette è progettata proprio per favorire questo aspetto, offrendo ai runner tecnologie all’avanguardia.Con i suoi 295 g (scarpa da uomo 8.5 UK), la nuova proposta pesa 15 g in meno rispetto alla precedente silhouetteuna riduzione significativa, che tuttavia non compromette né l’ammortizzazione né il ritorno di energia. La ricerca interna verificata da un partner esterno indipendente ha dimostrato che la nuova adidasoffre un ritorno di energia più elevato a ogni passo comparata alla NIKE Epic React Flyknit lanciata di recente. Testata dal movimento adidas Runners nelle maggiori città del mondo, con le temperature e le condizioni climatiche più disparate, questa scarpa leggera e al tempo stesso resistente vanta le innovazioni adidas più rivoluzionarie in assoluto,, Senior Product Manager di adidas Running, ha dichiarato: ͞Sapevamo che era arrivato il momento di rivedere la concezione classica della scarpa da running ad alte prestazioni. Per creare una silhouette leggera, solida e confortevole, adatta a qualsiasi runner, ci siamo ispirati al settore automobilistico e a quello aerospaziale. Così abbiamo scoperto Tailored Fibre Placement, una tecnologia produttiva ad alta precisione, che ci ha permesso di cucire i materiali con un’accuratezza mai vista prima. Abbiamo poi aggiunto una versione rinnovata della nostra Energy Rail e un’ulteriore evoluzione di BOOST, per una reattività più efficiente.SOLARBOOST sarà disponibile dal 17 maggio online e presso negozi adidas selezionati negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale e dal 1° giugno 2018 nei negozi di tutto il mondo.