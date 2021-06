ACBC, la start-up milanese e Missoni ideano la collezione di sneaker green

ACBC, start-up meneghina esperta nella progettazione e nella produzione di calzature sostenibili, e Missoni, storica maison di moda e design, si incontrano per la prima volta dando origine a una collezione di sneaker green e dal carattere grintoso. Grazie alla sinergia tra expertise e know-how dei due brand, vengono riprese alcune delle gemme di archivio by Missoni, a cui si è deciso di dare nuova vita.

L’obiettivo è mantenere in auge la storia e le radici della maison fondata da Ottavio e Rosita Missoni, completandole con la tecnologia e la ricerca volte alla sostenibilità che fanno di ACBC una delle aziende leader nel suo settore. La collezione di sneaker è caratterizzata dalla presenza di elementi iconici e inconfondibili del caposcuola dell’arte del knit: l’invasione di colori sgargianti, la sovrapposizione di punti e fantasie e gli inserti dalla texture legata al DNA di Missoni si uniscono alle caratteristiche dei materiali sostenibili accuratamente scelti da ACBC. L’unione di questi due mondi ha portato a un prodotto completamente Made in Italy, realizzato con componenti ricavati dagli scarti di grano e riciclo di bottiglie di plastica, garantendo così la circolarità della calzatura. “Riuscire ad esprimere a pieno la bellezza e la complessità che fanno di Missoni un colosso della moda, unico nel suo genere, è una delle sfide più stimolanti che abbiamo affrontato dall’inizio della nostra carriera. È dunque un vanto per noi essere stati scelti da un’eccellenza italiana nel mondo per sostenerla nella creazione della prima linea di sneaker sostenibili.” afferma Gio Giacobbe, CEO di ACBC.

“Finalmente abbiamo trovato un partner che vive la propria attività d’impresa nel rispetto autentico e totalizzante dei valori di sostenibilità. Lavorando insieme con grande entusiasmo abbiamo spaziato senza limiti nella ricerca della migliore armonia tra gli stilemi di Missoni e la tecnologia eco-friendly di calzature Made in Italy che riflettono la nostra costante sensibilità verso i valori di bellezza, di stile e di qualità. Siamo contenti di condividere con tutto il nostro pubblico questo progetto ricco di messaggi autentici e pienamente coerente con la cultura delle due aziende”, afferma Livio Proli, CEO di Missoni. Etica, estetica, innovazione e storia si fondono per dimostrare che alta moda e rispetto ambientale possono concretamente trovare un punto di incontro, arrivando alla creazione di un accessorio di grande sartoria nel rispetto del nostro pianeta. Le calzature saranno in vendita negli store di ACBC e Missoni e sui siti e-commerce di entrambi i brand a partire da settembre 2021 - acbc.com e missoni.com.

