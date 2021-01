Abbigliamento in smart working: comodo e funzionale, senza rinunciare allo stile

Mai come quest’anno il modus vivendi – ma soprattutto “vestiendi” – è cambiato: l’imperativo, infatti, è re-inventare l’abito maschile, facendo ricorso a comodità, morbidezza, insieme ad uno stile urban e sportivo. Una nouvelle élégance maschile delinea il profilo di un uomo attento alla qualità dei capi che indossa, ma soprattutto rompe i canoni estetici dell’eleganza da gentlemen, prediligendo uno stile meno formale, decisamente più morbido, tendente all’homewear. Veepee, e-commerce leader nell’ambito delle flash-sales, ha analizzato i dati e i trend di acquisto di questo segmento, svelando le curiosità del settore Menswear.

UN SETTORE IN CRESCITA Veepee, a livello di Gruppo, ha registrato nel 2020 quasi 3.500 vendite legate alla categoria uomo con circa 7milioni di prodotti venduti. “Il segmento Menswear rappresenta una parte sempre più significativa dell’offerta Veepee.” afferma Andrea Scarano, Country Manager Veepee Italia. ”In Italia abbiamo assistito ad una crescita degli ordini con un aumento del 30% sull’ abbigliamento uomo e la vendita di prodotti collegati all’universo maschile come ad esempio l’abbigliamento sportivo e l’high tech sono raddoppiati.”

LO SPORT SI UNISCE… Nel 2021 stiamo vivendo l’evoluzione verso uno stile di vita sportivo, dove l’imperativo è prendersi cura di corpo e mente. La contaminazione dello sportswear nella vita di tutti i giorni, con il fenomeno dell’athleisure, ha portato i capi più sportivi e tecnici tra i nuovi protagonisti del guardaroba maschile. Le vendite di prodotti - accessori e abbigliamento - sono raddoppiate rispetto all’anno precedente con l’impennata di sport come running e cycling: attività sportive da esterno si sono in questi tempi trasformate in sport “da casa” o da praticare indoor, portando l’abbigliamento tecnico e specializzato, inizialmente pensato per l’esterno, anche in ambienti interni. Oggi non è più necessario indossarli soltanto fuori per sentirsi totalmente pronti ed attrezzati. Complice un nuovo stile di vita, le silhouette maschili più formali sono state sdrammatizzate ed è emersa una nuova concezione di abbigliamento, in grado di rappresentare questa fusione tra sport e vita quotidiana, con un mix & match di capi sapientemente abbinati, da indossare eventualmente anche in ufficio.

…A CLASSICI INTRAMONTABILI Il formale ha lasciato spazio ad outfit più versatili e comodi, nuovi simboli dell’eleganza maschile: capi chiave, confortevoli, in colori basic come navy, nero e grigio, da poter combinare per creare molteplici abbinamenti, adatti ad ogni situazione. Si sta consolidando il trend loungewear con maglie morbide e felpe, complice lo smart working e il maggior tempo trascorso a casa, per uno stile di vita anche all’insegna del comfort. E dalla sua evoluzione è nata la tendenza athflow, un casual studiato che lascia spazio a nuovi essenziali così versatili da essere indossati in ogni occasione, senza trascurare il tocco d’eleganza. Così pantaloni larghi, tute e capi oversize si inseriscono nel guardaroba di monsieur, per una comoda serata sul divano ma anche per andare al lavoro con stile. Alcuni capi però mantengono il proprio ruolo iconico, come la camicia: basti pensare che nel 2020 ne sono state vendute poco meno di 50 all’ora! Lo stesso vale per i jeans, adattabili a qualsiasi stile: dalle tonalità più scure a quelle più chiare, dal modello skinny, sigaretta, baggy fino al boot-cut, si aggiungono alla lista degli indumenti irrinunciabili.

GLI ACCESSORI: OGGETTI HIGH TECH E SNEAKERS L’uomo 2021 è sempre più tecnologico e ha fatto della passione tech un nuovo stile di vita. E se gli accessori legati ad una nuova smartlife oggi fanno parte del quotidiano, sono anche in grado di completare un look funzionale ma trendy. Le campagne vendite Veepee sono quasi raddoppiate per questo segmento, soprattutto per prodotti di tendenza come smartwatch con il tracking delle prestazioni sportive, cuffie wireless insieme a casse bluetooth, fedeli compagni di smart working o per ascoltare le proprie playlist preferite per accompagnare una sessione di sport. Non possono mancare le sneakers che, nate per essere indossate durante l’attività fisica, hanno abbandonato la loro verve sportiva, guadagnandosi un posto d’onore nel guardaroba, sostituendosi addirittura ai modelli prettamente “da casa”. Un accessorio che ha registrato un trend positivo sulle vendite dei top brands rispetto al 2019, con una crescita pari al +29% per l’Italia. A livello di Gruppo, nei primi nove mesi del 2020, ne sono state vendute 1.9 milioni, ovvero 7.000 paia al giorno.

SHOPPING ONLINE AL MASCHILE “Con oltre 7.000 brand partner, di cui 900 in Italia, l’offerta di Veepee è ampia e varia, e si rinnova ogni giorno, contribuendo così ad alimentare la voglia di shopping dei suoi 72 milioni di iscritti nel mondo, per l’80% mobile shoppers. Il sito è un riferimento anche per la clientela maschile che rappresenta il 40% dei clienti di Veepee, in costante aumento. Oltre ad abbigliamento, sport, accessori e high tech, acquistano anche altre categorie” conclude Andrea Scarano. In particolare, nel 2020 per il settore arredo/design la percentuale di acquisti da parte di clienti uomini è stata superiore rispetto alle donne. Una sensibilità che si ritrova anche per la categoria vino e gastronomia dove la clientela maschile è in crescita, così come per il bricolage, tra gli ultimi trend in netto aumento. Vieni a scoprire tutte le novità su www.veepee.com/it

