Pleazer Mob, il nuovo brand streetwear sostenibile punta all'inclusione e alla libera espressione

Inclusione, libertà di espressione, sostenibilità e multiculturalismo: queste sono le parolechiavefondamentali che descrivono a pieno Pleazer Mob, brand di abbigliamento streetwear di Milano natonel 2018dall’idea di un gruppo di giovani ragazzi intraprendenti e con una grande aspirazione nel voler trasmettereideali e valori a una community sempre più ampia. Infatti, l’idea di Pleazer Mob è proprio quella di coinvolgere persone che non condividono interessi, idee, passioni,ma piuttosto l'aspirazione a poterlo fare, condividere interessi, idee e passioni differenti, con l’obiettivodi creareun immaginario nel quale ogni persona possa immergersi ed avere la propria visione e possaaverelapossibilità di esprimersi come meglio crede, senza pregiudizi. Il brand nasce, quindi, con lo scopodi crearesempre nuovi progetti, collaborazioni ed essere un punto di ritrovo e di riferimento che possa favorire, aiutareeconnettere tutti i membri e le personalità che vengono in contatto con l’idea e la visione steessa del brand.

L’abbigliamento, la sostenibilità, la musica, la fotografia, le diverse forme d’arte, il multiculturalismoel’attivismo sono gli elementi fondamentali che compongono il mondo Pleazer. “Pleazer Mob nasce online, ma con l'obiettivo di spostarsi sempre più offline e dare importanza adunaveraepropria user experience, mantenendo comunque l’approccio online. Da qui il significato del nome Pleazer Mob”commenta Buba Samasa, co-founder e responsabile della sezione grafica, comunicativa, creativaedisupervisione del brand. “Pleazer dall’inglese Pleasure e Mob acronimo che vuole richiamareil termineMember Of Blood, inteso come Collettivo e famiglia con il quale condividere tutto il ‘’piacere’’ dellevittorieei successi ottenuti finora. Come brand miriamo, quindi, a creare un mondo dove ognuno possa sentirsi liberodi esprimere la propria identità, il proprio stile e ideologia, creando un vero e proprio safe space”.

UNA VISIONE INCLUSIVA, SOSTENIBILE E FORWARD LOOKING

Pochi capi d’abbigliamento scelti e prodotti per potersi concentrare in parallelo sulla ricerca delle migliori opzioni di produzione per quanto riguarda le persone. La scelta di essere una Società Benefit nasce dalla necessità di poter avere un margine di manovra sempre più ampio, ovvero che possa offrire spazio a idee e progetti nuovi e innovativi, come ad esempio le collaborazioni con creator locali e non o progetti con piccole realtà in difficoltà. Si vuole quindi integrare nell’oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera per creare condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale, oggi e nel futuro.

UN PRODOTTO ECO-FRIENDLY E SOSTENIBILE PER IL NOSTROPIANETAPleazer Mob si pone come grande obiettivo anche quello della salvaguardiadelnostro Pianeta. Come? Limitando il più possibile l’impatto sull’ ambiente. Iragazzi lavorano a stretto contatto con i fornitori per acquistare sololemigliori materie prime, coltivate o prodotte con metodi che non arrecanodannoallepersone, agli animali e all’ambiente. Il primo step è proprio quello di acquistareil prodotto “allo stato grezzo” solo da aziende che utilizzano cotonecertificato100% bio, poliestere riciclato e altri materiali sostenibili comeil Modal®,una fibra prodotta dalla polpa di legno degli alberi di faggio.

