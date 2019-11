Università di Manchester (Regno Unito) spiega di avere studiato con i suoi colleghi i composti del sebo, la sostanza che lubrifica la superficie esterna della pelle e ne determina l’odore. I malati di Parkinson tendono a produrne più del dovuto nella parte alta della schiena, area su cui si sono concentrati i ricercatori, anche sulla base delle indicazioni di Milne. Se i risultati dello studio potranno essere riprodotti, sarà possibile - anche grazie all'intuizione di Milne - creare un “naso artificiale” per identificare i composti indicati dall'ex infermiera scozzese nel sebo dei pazienti. NoseToDiagnose si chiama il progetto. In una ricerca da poco pubblicata qualche mese fa sulla rivista scientifica ACS Central Science, Perdita Barran dell’(Regno Unito) spiega di avere studiato con i suoi colleghi i composti del sebo, la sostanza che lubrifica la superficie esterna della pelle e ne determina l’odore. I malati di Parkinson tendono a produrne più del dovuto nella parte alta della schiena, area su cui si sono concentrati i ricercatori, anche sulla base delle indicazioni di Milne.

è un’ex, vive a Perth (Regno Unito) e riconosce glicome poche altre persone al mondo. La donna segugio, la chiamano così, sente l'odore delle malattie. Questa spiccata sensibilità dell'le consente di riconoscere i malati distraordinaria sensibilità della ex infermiera scozzese agli odori viene chiamata dagli esperti “iperosmia” e potrebbe essere fondamentale per un nuovo sistema che permetta la diagnosi precoce delle malatte aiutando i medici a identificarle più facilmente. Joy ha 69 anni, è madre di tre figli. Nel 1974 iniziò a percepire un odore insolito in casa, simile a quello del muschio, che non aveva mai notato prima nelle stanze della sua abitazione. Dodici anni dopo, a suo marito fu diagnosticata la malattia di Parkinson. I suoi sintomi peggiorarono col tempo. Fu stando in mezzo agli altri malati che Milne si accorse che avevano lo stesso odore che aveva sentito in casa, e che poi aveva ricondotto a suo marito. Ne parlò con i medici e infine iniziò a collaborare con i ricercatori per trovare l’odore del Parkinson.