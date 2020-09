«Aperti per voi», via alla campagna del Touring Club per ammirare la bellezza italiana

Le bellezze d'Italia vanno conservate e mostrate. Ma non sempre ci sono i fondi per pagare personale che apra le porte ai visitatori di musei, chiese, case, monumenti. Da tempo il Touring Club Italiano si impegna a rendere accessibili siti culturali altrimenti chiusi al pubblico.

Per aiutare il Touring ad aiutare la bellezza è partita la campagna di raccolta fondi Aperti per Voi. Fino al 27 settembre 2020 è possibile donare al numero solidale 45590 per sostenere il progetto e i volontari che garantiscono la possibilità di accedere ai luoghi artistico.

Dalla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore a Milano a quelle di San Giorgio e Santa Maria Egiziaca nel quartiere di Forcella a Napoli; dalla Collezione Farnesina d’Arte Contemporanea a Roma alla Chiesa di San Raimondo al Refugio, a cavallo tra due contrade di Siena; da San Bernardino al Pignolo a Bergamo, con la magnifica pala di Lorenzo Lotto.

Sono 84 i I luoghi aperti, sparsi in 34 città di 13 regioni. Dal 2005, anno di avvio dell’iniziativa,sono stati oltre 18 milioni di visitatori, accolti da più di 2.200 volontari.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 e 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile. Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 11:56

