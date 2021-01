Stazione di San Donato Milanese vietata a 40 pendolari della droga

Salvatore Garzillo Ogni giorno decine di persone di qualunque età scendono alla stazione di San Donato Milanese per comprare una dose. Sono i pendolari della droga. Alcuni riescono a confondersi tra gli altri viaggiatori ma chi è in crisi o già “in botta” lo riconosci da lontano. Negli ultimi mesi il transito è stato mal tollerato ma comunque tollerato, l’emergenza Covid ha spinto i tossici sul fondo nella lista delle priorità. Con la normalizzazione della crisi e l’aumento dei pendolari è stato necessario rivedere i piani. Così, nei giorni scorsi polizia e carabinieri hanno svolto un servizio in stazione dedicato proprio a loro. Il risultato è arrivato ieri con l’emissione da parte del neo questore Giuseppe Petronzi di 40 fogli di via obbligatori dal Comune di San Donato Milanese e 6 ordini orali nei confronti di 26 italiani e 14 stranieri, tutti provenienti da altri Comuni e con precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Sono stati tutti identificati mentre consumavano droga nella stazione ferroviaria. I provvedimenti del questore vietano ai destinatari di fare rientro nel Comune per un periodo che va, a seconda dei casi, da uno a tre anni. Qualora polizia o carabinieri dovessero imbattersi in uno di loro saranno costretti a “rimpatriare” (così è riportato nel comunicato ufficiale della questura) nel Comune di residenza. San Donato ha iniziato tempo fa a trasformarsi in una attiva piazza di spaccio, la sua crescita ha seguito la progressiva riduzione del boschetto di Rogoredo. Nell’area verde infatti, decine di operazioni, blitz, di campagne politiche e mediatiche hanno avuto un impatto concreto sul boschetto, costringendo pusher e consumatori a trovare altre soluzioni. Come l’area attorno la stazione di San Donato è diventata una base di tutto rispetto. riproduzione riservata ®<QR>

