A Nerviano il Big Bang Festival, il reggae si fa sentire

Un’esplosione di musica in tante declinazioni: dal pop al rap, passando per il reggae. È il “Big Bang Festival” al via oggi a Nerviano. La rassegna, alla seconda edizione, propone lungo cinque giorni un menu diviso su due palchi: il principale e il tour bus, dedicato al progetto “Live IT” con artisti provenienti dai circuiti di MusicRaiser, ClockBeats e Le Park Music Hub. Ad aprire le danze ci pensano i Bluebeaters, protagonisti indiscussi con Sista Awa & The Sound Rebels. Domani sera, invece, la scena principale sarà tutta per il rapper Ensi, tra i nomi più quotati dei ritmi tutti in rima e in salsa italiana, che lo scorso anno ha dato alle stampe il suo quarto album da studio, intitolato “V”. Stessa serata, e genere affine, anche per il concerto di Nerone. Se venerdì le note principali saranno poi quelle firmate Pinguini Tattici Nucleari, sabato toccherà ad Asian Dub Foundation e Mama Marjas, mentre domenica, ultima serata di festival, sarà la volta di Pop X e Amari.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:27