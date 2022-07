Yape, il robot postino a guida autonoma consegna i pacchi all’ultimo miglio

Come look potrebbe sembrare un cugino attempato di C1P8 di Guerre Stellari. Ma qui e ora è un balzo nella città di domani vedere all’opera questo postino tozzo, silenzioso e bassotto. Non arriva neppure a un metro eppure fila che è un piacere, con il suo carico di posta da consegnare: raggiunge i sei chilometri all’ora, non suda, non si stanca. E con dieci chili di pacchi da consegnare può coprire anche ottanta chilometri.

Si chiama Yape, un acronimo: sta per Your Autonomous Pony Express. È un robottino su ruote, ad altissima tecnologia. Nei prossimi sei mesi lo vedremo circolare (per ora sono una coppia, diventeranno dieci) lungo le aree perdonali di Cascina Merlata: sarà il postino dei residenti e dei negozianti del distretto Uptown. Yape si muove a guida autonoma, sa aggirare gli ostacoli, si ferma per dare la precedenza, curva, sale e scende i marciapiedi. E arriva sotto casa del cliente che aspetta il pacco. L’app avverte il destinatario e la consegna è fatta: il vano in cui è contenuta la merce si apre attraverso la scansione di un codice Qr.

Il postino robot è stato realizzato dal Gruppo e-Novia, che opera nel settore della logistica e delle consegne di ultimo miglio. E il progetto è stato reso possibile da “Sperimentazione Italia”, programma che consente a startup, imprese e università di sperimentare progetti innovativi con delle deroghe alle norme vigenti. Non essendo un mezzo previsto dal codice della strada, la sperimentazione di Yape ha dovuto ottenere l’autorizzazione del Dipartimento per la trasformazione digitale. Ora ci saranno sei mesi di test per mettere i robottino alla prova dell’ambiente urbano: verranno mappati i percorsi e testata gli algoritmi per il rilevamento degli ostacoli. Dopo sei mesi partirà la seconda fase: la vera e propria sperimentazione per altri sei mesi, di cui potranno beneficiare i cittadini del Comune di Milano.

