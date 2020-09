Milano, a Pierre Gasly la tessera onoraria dell'Aci

Il vincitore dell'ultimo gran premio di Monza di Formula 1, Pierre Gasly, ha ricevuto ieri la tessera di socio onorario dell'Automobile Club Milano.

La consegna al pilota francese è avvenuta nella sede Aci di Piazza Venezia. «Siamo onorati di consegnare la tessera a Pierre, un pilota milanese d'adozione. Questa è casa tua» ha detto il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa rivolgendosi al pilota della scuderia italiana Alpha Tauri.

«È stata una gara perfetta e sono contento di aver riportato in Francia una vittoria che in Formula 1 mancava dal 1996 quando Olivier Panis vinse a Monaco» ha spiegato ancora emozionato Gasly che sulla sua "milanesità" ha dichiarato: «Mi piace molto questa città dove vivo da diverso tempo, appena mi sono trasferito in Italia avevo vissuto per un po' a Bologna, ora abito qui e devo dire che nel mese di agosto mi è piaciuto girare in macchina con le strade deserte». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA