Pasti a domicilio e assistenza, ecco il piano salva anziani

Fornire assistenza agli anziani che rimangono in città, mentre i figli sono in vacanza, e per questo possono trovarsi in difficoltà a causa della solitudine o delle alte temperature. Torna anche quest’estate il Piano caldo che prende il via oggi. Fino al 31 agosto, chiamando il contact center comunale 020202, da lunedì a sabato, dalle 8 alle 18, sarà possibile richiedere l’attivazione di alcune prestazioni di assistenza domiciliare, tra cui la consegna dei pasti a domicilio e il sostegno per l’igiene personale e della casa. Gli operatori possono, inoltre, fornire un supporto telefonico relazionale e provvedono a un monitoraggio in caso di ondate di calore, proprio come queste settimane tropicali.

Non solo assistenza per i bisogni primari, ma anche socialità. Ad agosto, quando la città si svuota, il Comune organizza una serie di attività ricreative: gite fuori porta, passeggiate naturalistiche, percorsi tematici, concerti, pranzi di Ferragosto, ingressi gratuiti in piscina e nei cinema. In campo anche il sistema dei 29 centri socio-ricreativi culturali che, anche quest’estate, organizzeranno pranzi e cene solidali, merende, anguriate.

