A Milano il Natale è (anche) una sciarpa d'amore: da Clan Upstairs Base l'iniziativa per Gomitolorosa

Il Natale è anche una sciarpa tricottata con amore. L'accessorio in morbida lana italiana cento per cento è in vendita fino al 10 gennaio da Clan Upstairs Base, spazio creativo del concept store Clan Upstairs, in collaborazione con gOOOders, il lifestyle brand fondato da Eva Géraldine Fontanelli. Insieme aiutano l’associazione Gomitolorosa, onlus che promuove il lavoro a maglia per favorire il benessere dei pazienti impegnati in terapie mediche, negli ospedali, per aiutare a ridurre l’ansia in pazienti, soprattutto oncologici.

La sciarpa gOOOders x Clan Upstairs è venduta con una selezione prodotti gOOOders pensati per il good gifting, regali di Natale belli e buoni. Disponibile anche sul sito ufficiale della boutique clanupstairs.com e sull’e-commerce della piattaforma goooders.com.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 08:00

