On line l’archivio di Franca Valeri, l’ultimo regalo della Signorina Snob

di Greta Posca

Si fa presto a dire Franca Valeri. Dentro a un nome, un mare di personaggi trattati con ironia, intelligenza, comicità “di pancia”. Insomma un’attrice a tutto tondo, capace di interpretare mille ruoli. Franca, grande milanese, grandissima italiana. L’attrice ha conservato nella sua vita decine di faldoni con oltre 2200 foto, e tutto il suo lavoro di autrice, dalla tv al teatro, dal cinema alla radio. Una produzione immensa che va dal 1947 al 2019 e che l’attrice ha donato alla Accademia dei Filodrammatici poco prima di morire nel 2020, all’età di 100 anni.

Ci sono le foto di Franca la diva: filo di perle e tubino nero, stretta a Vittorio De Sica. Franca che, serissima, misura la circonferenza del cranio ad Alberto Sordi, compagno di tanti successi. E poi Franca nel vestito a fiori dell’inarrestabile Cesira. Franca della tv, con Anna Magnani in camerino durante Studio Uno. Franca con il marito Vittorio Caprioli. Franca l’amica, che gioca a carte, ride al ristorante con gli amici o che sbuca sotto il cappello di paglia. Dell’Accademia dei Filodrammatici è stata socia per 60 anni, prima, e socia onoraria, poi (riconoscimento riservato a personalità come Manzoni, Garibaldi, Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio). Quel “tesoro” lungo otto metri lineari, che copre tutto l’arco cronologico della sua attività professionale, dichiarato d’interesse storico dal ministero della Cultura adesso, dopo esser stato interamente catalogato e archiviato, è consultabile fisicamente per i ricercatori nella sede dell’Accademia e, in parte, anche online.

«Franca Valeri - spiega la presidente dell’Accademia Antonia Chiodi - ci ha voluto fare un ultimo e straordinario regalo, con tutto il suo archivio personale che racconta oltre settant’anni di professione, la cui storia ha accompagnato quella sociale dell’Italia che ha spesso documentato, rappresentandone gli aspetti più grotteschi». Tra i cimeli anche locandine, le lettere personali, gli spartiti, le onorificenze e i diplomi. E i quadri della Franca pittrice.

L’archivio è consultabile su fondovaleri.accademiadeifilodrammatici.it/fondo.php

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 06:00

