Milano, occhiali "bio", terrazza green e alberi per la città: oggi Fielmann fa il bis in corso Buenos Aires

Una capsule di occhiali bio, store green e 20 alberi donati a Milano. Fielmann, marchio tedesco produttore, distributore e rivenditore di occhialeria, raddoppia a Milano.

Stamattina apre in corso Buenos Aires 26 il secondo store, a un anno dal primo negozio in corso Vercelli 13. «Sì, facciamo il bis», spiega Ivo Andreatta, country manager Italia. «È un periodo duro, però anche in questo anno difficile ci siamo rafforzati grazie alla fiducia dei nostri clienti. E quindi eccoci in corso Buenos Aires». Lo store Fielmann, retailer sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, è in una palazzina art decò, si snoda su due piani e ha una terrazza d’inverno con piante e bar per i clienti, che possono scegliere fra oltre 1.500 montature di design tra quelle del marchio e quelle di grandi brand. Il nuovo negozio, 33esimo in Italia e undicesimo in Lombardia, è realizzato nel rispetto energetico e di riduzione di impatto ambientale: grandi ripiani illuminati e nove tavoli di consulenza. E il personale Fielmann pronto a rispondere con disponibilità a ogni dubbio, forte del motto: “Il cliente sei tu”. «Vogliamo che i milanesi nei nostri negozi si sentano a casa loro», sottolinea Andreatta. L’anima green ha anche due altre facce.

La prima, la collezione Milano+, capsule di occhiali e accessori tutti made in Italy e in materiali biodegradabili, in esclusiva per gli store milanes (foto).

E poi la donazione di 20 platani al parco di via Morgagni, che fa parte del progetto Forestami del Comune. Perché il bis a Milano? «Milano è la città dello shopping e del fashion, ma soprattutto i milanesi amano gli occhiali. Così abbiamo voluto fare il bis, questa volta in una via che è molto frequentata anche dai turisti o da chi vive nell’hinterland».

