Schwarz, conto alla rovescia in Cordusio per apertura dello store di giocattoli dei sogni

Conto alla rovescia per l'apertura di Fao Schwarz in Cordusio. il negozio di giocattoli più famoso del mondo è pronto ad aprire i battenti. E se il taglio dle nastro non è ancora stato rivelato sul sito www.faoschwarz.it è attivo Il gioco delle meraviglie, una caccia al tesoro virtuale attraverso la quale gli utenti, rispondendo a 5 indovinelli che riguardano altrettanti luoghi del cuore di Milano, potranno trovare alcuni tra i più iconici giocattoli Schwarz e approdare nel suo magico mondo. I partecipanti che completeranno Il gioco delle meraviglie riceveranno un codice e, presentandosi allo store, potranno verificare tramite QRcode se sono tra i vincitori di uno dei 500 giocattoli in palio. Per tre fortunati, inoltre, un super premio: una merenda in stile FAO Schwarz da vivere con 5 amici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 21:40

