Lella Costa: «Stanca di guerra più che mai. Mariupol è come Sarajevo»

di Ferruccio Gattuso

Spegnere i fuochi della guerra? Lo si dovrebbe fare cominciando da quelli che ci si agitano dentro. Quel che è certo è che Lella Costa è “Stanca di guerra”, come recita il titolo di un suo storico spettacolo che vide la luce a metà degli anni Novanta e che torna questa sera al Cortile delle Armi del Castello nel cartellone dell’Estate Sforzesca.

L’attrice milanese, si sa, è maestra di ironia, e dunque la sfida al pubblico è quella di parlare di guerra senza rinunciare al sorriso. «Lo scrittore francese Romain Gary che l’ironia è una dichiarazione di dignità umana – spiega Lella Costa - è l’affermazione della superiorità dell’essere umano su ciò che gli capita». E poi della retorica della guerra si può sorridere, eccome. «Tanti monumenti ai caduti sono proprio brutti. Non è colpa loro, ma dei vivi che sono rimasti a tirarli su. Non ci fossero le guerre, non ci sarebbero nemmeno quei monumenti, alcuni anche paradossali: c’è un paesino nel pisano, Calci, che ha il suo monumento intitolato “Calci ai suoi caduti”. Ma si può?».

Scritto con Alessandro Baricco, Sergio Ferrentino, Massimo Cirri, Piergiorgio Paterlini e Bruno Agostani, “Stanca di guerra” non punta il dito sulla cronaca: «Il testo nacque poco tempo dopo la guerra nei Balcani – spiega l’attrice milanese, da due stagioni anche direttrice artistica del Teatro Carcano – ma oggi torna tristemente d’attualità, visto che ci sentiamo impotenti di fronte all’aggressione dell’Ucraina. La Sarajevo di ieri è la Mariupol di oggi. Il virus bellico ossessiona l’uomo dal passato remoto, dovremmo cominciare a pensare a un’altra modalità di risoluzione delle controversie, ma eccoci qui con una guerra che non ci riporta al Novecento, come hanno sostenuto alcuni, ma al 900 avanti Cristo. Alle armi convenzionali si dovrebbero opporre quelle evocate da Don Milani: le elezioni e lo sciopero». La realtà, però sta tutta in quel condizionale.

DOVE, COME, QUANDO. “Stanca di guerra”, Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, stasera ore 21, biglietto 18 euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA