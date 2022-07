Van De Sfroos: «Il mio rock folk è da ballare e cantare, 57 anni e non sentirli»

di Francesca Binfarè

Il dialetto laghée del lago di Como torna a risuonare al Castello Sforzesco. Davide Van De Sfroos con la sua band porta il tour Live Estate a Milano domani (Cortile delle Armi, ore 21; biglietti da 25 euro) dopo il successo dei concerti nei teatri del Maader Tour, che prendeva il titolo dall’album Maader folk del 2021. Il concerto di Van De Sfroos apre il calendario dell’Estate Sforzesca.

Da quanto tempo non suonava senza restrizioni?

«Al Castello torno dopo tantissimi anni, non saprei dire neanche quanti. Un’energia vera di ripartenza l’ho sentita con il pubblico dei teatri, cantava nonostante la mascherina. Abbiamo fatto già qualche data di questo nuovo tour e si sente l’ebbrezza del concerto libero, con il pubblico che canta e salta, cosa che restituisce energia. Tu diventi vecchio (ha 57 anni, nda) e ti chiedi se sei in grado di fare concerti come una volta».

La risposta?

«È sì, il pubblico ti ricarica. C’è di mezzo anche l’aspetto psicologico: oltre a fare musica stai ricostruendo delle emozioni e la voglia di stare insieme, un collante fondamentale».

La data di Milano cosa rappresenta?

«È importante perché vai nel cuore della Milano storica. Ho avuto la fortuna di girare dei documentari, questi sono luoghi che mi gasano. Proprio in queste settimane su Rai Due va in onda attorno a mezzanotte la seconda stagione di Il Mythonauta di cui sono conduttore (a caccia di storie, fantastiche o reali, nda). Noi facciamo canzoni dialettali di questa terra, arrivare al Castello è diverso che arrivare in una piazza costruita negli anni ‘60. Sarebbe bello che ci fosse al balcone qualche Sforza. Qui la gente si riunisce all’aperto ma in un contesto educato, si mescolano la compostezza del teatro e la vivacità del concerto all’aperto».

Il live come sarà?

«Rock folk, non da meditazione. La scaletta è diversa da quella del tour invernale, incentrata su Maader folk. Questa è più energica che no, il disco nuovo c’è ma ci sono anche i brani che ci hanno fatto ballare fino a oggi. Capita che cambi a seconda delle location e del pubblico, ma la sostanza è questa. Contiamo di arrivare a Milano con un buon caricatore pieno, con addosso l’esaltazione di chi torna in un posto magico».

DOVE, COME, QUANDO. Cortile delle Armi, domani ore 21. Biglietti da 25 euro.

