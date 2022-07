Corrado D'Elia: «Vi porto nel mondo di Beethoven. Dopo vorrete ascoltare la Quinta sinfonia»

di Ferruccio Gattuso

«Fu da bambino. Da una fontana di piazza uscirono zampilli d’acqua e, insieme, le note della Quinta di Beethoven: la sua musica non uscì più dalla mia vita». Corrado D’Elia sa usare i ricordi come la sua inconfondibile voce: ti trascina nel cuore delle emozioni. E con questa ricetta ha costruito quelli che chiama i suoi “album”: monologhi che raccontano grandi personaggi storici. Lo ha fatto con Mozart, così come il suo rodato monologo “Io, Moby Dick” con il sommo Ludwig. «In scena non uso nulla se non la voce, entro ed esco dal personaggio».

L’attore milanese è atteso questa sera – con Io, Beethoven – sul palco del Cortile delle Armi nel cartellone dell’Estate Sforzesca. «Beethoven fu un genio, di quelli incapaci di separare arte e vita. La sua storia è incredibile: ebbe un padre autoritario che pretese di costruire in lui un nuovo Mozart, poi ci sono le passioni umane del compositore, la sua sordità, che non gli impedì di comporre la Nona sinfonia, un miracolo», spiega D’Elia. La missione di questi “album”? «Emozionare il pubblico, e sperare che, una volta a casa, venga a contatto con il genio raccontato. Se la gente domani sera sentirà il bisogno di andare ad ascoltare Beethoven, avrò vinto».

D’Eia è nelle librerie col suo libro Io, Moby Dick (edizioni Ares): «Ho sempre scritto molto, ma questo libro nasce da un’idea dello scrittore Alessandro Rivali: fu lui a consigliarmi di mettere su carta il mio spettacolo incentrato sul capitano Achab e la Balena Bianca di Melville». La prossima stagione sarà fitta per l’attore milanese: «Per riportare la gente a teatro dopo la pandemia servono grandi spettacoli: io porterò La Locandiera di Goldoni, Novecento di Baricco e Cyrano di Rostand».

COME, DOVE, QUANDO. “Io, Beethoven” di e con Corrado D’Elia a Estate Sforzesca, Cortile delle Armi in Castello Sforzesco, ore 21, ingresso 15 euro, info compagnia@corradod’elia.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA