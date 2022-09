Disco storiche e new entry, si riaccende la nightlife milanese

di Claudio Burdi

Pronti a tornare in pista? Riaprono discoteche, club e locali dove ballare fino a tardi, pronti a conquistare la nightlife milanese amante del dancefloor con una programmazione ricca di nuove serate, di guest internazionali e di rodate one-night. E non mancano le new entry tutte da scoprire. Come l’appena inaugurato Super Club di SuperStudio Più, dove tecnologia pixel mapping e impianto audio innovativi faranno da cornice ad eventi e serate firmate dalle migliori crew in circolazione, da Le Cannibale al Giardino dei Visionari.

La 20ª stagione dell’Amnesia offre un calendario imperdibile per clubber e techno lovers con un cast d’eccezione già dai suoi primi appuntamenti del sabato sera (Nina Kraviz domani e ad ottobre Anfisa Letyago, Paco Osuna, Jamie Jones e Vintage Culture), tra nuovi format ed incursioni in altre location, come la one-night Vision al Fabrique, dove si esibiranno veri fuoriclasse del panorama dell’elettronica mondiale (questa sera Solomun e il 7 ottobre Boris Brejcha). Minimal ed electro protagoniste come sempre anche al Volt, il club in zona Vetra dove si gustano a pochi metri dalla consolle le selezioni dei dj guest in un ambiente più intimo e raccolto (stasera con The Astra Club, il nuovo progetto di Dj Tennis e Carlita; domani con Âme della label Innervisions).

Chi predilige i ritmi house può scatenarsi al Le Jardin con i venerdì targati Lift (stasera con Federica Baby Doll; il 30 settembre special night con dj Panda e Andrea Corsari per l’Elixir Glamour Party in collaborazione con la mitica contessa Pinina Garavaglia) o al Tunnel Club dove ogni sabato va in scena la 13ª stagione della one-night underground Take it Easy (mentre ogni venerdì ha sede il Disco party Anna Molly). L’iconico Plastic Club continua ad essere l’indiscusso ritrovo dei nottambuli più cool e friendly con il suo mercoledì The Match e i classici appuntamenti del weekend, mentre il pubblico lgbtq può scegliere ogni venerdì tra i ritmi italian pop, rock e dance de La Boum ai Magazzini Generali o quelli electro/techno della nuova serata La Festa al Q Club.

Per i più giovani c’è il fine settimana dell’Alcatraz con le sue tre sale dove si ballano musica commerciale anni 80/90/00, techno, trap e reggaeton. Queste ultime, insieme all’hip hop, scandiscono le notti dal mercoledì alla domenica del The Club e di varie serate all’Hollywood, all’Old Fashion e al Just Cavalli. Infine da tenere sott’occhio la programmazione del The Sanctuary, divenuto senza alcun dubbio uno dei “place to be” della movida meneghina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 06:00

