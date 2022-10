Amnesia, il tempio dell’elettronica festeggia 20 anni

di Claudio Burdi

Buon compleanno Amnesia. Questo weekend il tempio dell’elettronica milanese compie 20 anni e li festeggia alla grande con due serate imperdibili per i clubber di ogni età che da sempre si scatenano sul dancefloor del celebre locale di via Gatto. Si comincia venerdì 14 con Anfisa Letyago, la dj d’origine siberiana (ma cresciuta in Italia) al 35° posto della classifica Alternative Top 100djs di DJ Mag, in console con Richey V e Simone Zino del collettivo Void, mentre sabato è il turno di Paco Osuna, una vera superstar del panorama dell’elettronica mondiale, accompagnato dagli Armonica e da Blacksun.

Due chicche tra le tante in calendario per la stagione 2022/23 che celebra degnamente un traguardo non indifferente per una discoteca sulla cresta dell’onda da vent’anni grazie a «tanta ricerca, costanza e serietà» come afferma Riccardo Lai, uno dei titolari e direttore artistico di Amnesia. Ma anche tanti investimenti che hanno visto nel tempo cambiare look al locale, prima total white poi total black, oltre all’introduzione di sound system e di lighting show all’avanguardia, tra giochi laser e led che si fondono con la musica, capaci di far vivere un’experience unica. Tanto da essere giustamente considerato uno dei principali hub dell’entertainment nottambulo internazionale, tappa imprescindibile per i tour mondiali dei grandi nomi della scena elettronica quando suonano in Italia.

Serate indimenticabili anche per Lai che con orgoglio ricorda che l’Amnesia «ha ospitato il gotha del djing al loro apice: Tiesto, Sven Vath, Armin van Bureen, Skrillex (prima data italiana in assoluto), Nina Kraviz, fino alla prima data italiana lo scorso di Vintage Culture, che tornerà all’Amnesia per Halloween». Un successo meritato che vede il l locale operare in sinergia e in collaborazione con altre location come il Fabrique «con il format Vision, due eventi al mese con nomi quali Peggy Gou, Solomun, Marco Carola (11 novembre) e Charlotte de Witte (25 novembre)» e grandi eventi come il festival Social Music City che svela Lai «tornerà a Milano il 30 aprile 2023».

