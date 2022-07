Moratti e Fontana, il Grande Freddo

Letizia e Attilio così vicini e così lontani non sono stati mai. Vicepresidente e presidente della Lombardia ieri hanno partecipato al Consiglio regionale seduti fianco a fianco. Appena un metro di distanza, ma tra i due la corsa alle amministrative del prossimo anno ha scavato un fossato. Moratti vuole candidarsi per la presidenza e chiede «un chiarimento al centrodestra, dopodiché mi riterrò libera». Fontana le risponde via agenzie che «se si sente a disagio ci sono tante opportunità». E poi arriva il giorno del Consiglio. Lei porta la mascherina, lui no. Lei si alza e prende la parola, Fontana si perde in una telefonata. I loro sguardi non si incrociano mai. Solo un rapido cenno di commiato alla fine. Quasi a dire: Ah c’eri anche tu?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 06:00

