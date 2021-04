Milano in arancione, nessuna criticità sui mezzi pubblici

Nella giornata che vede Milano e la Lombardia tornare in 'arancionè per effetto dei nuovi decreti per la pandemia, e del conseguente rientro di gran parte degli studenti sui mezzi pubblici, non si registrano particolari criticità. Secondo la Polizia Locale, infatti, e le altre forze dell'ordine e del soccorso, non è stato necessario alcun intervento. L'Atm, l'azienda dei trasporti pubblici meneghini, dal canto suo conferma che la circolazione è regolare al netto dell'abituale contingentamento che viene effettuato, nei momenti di massimo afflusso, con il limite della capienza al 50%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 09:51

