Carlo Orsi è il nuovo presidente degli Amici di Brera. Quadri, restauri e podcast per rendere la Pinacoteca ancora più grande

Amici di Brera ha un nuovo presidente: Carlo Orsi, che prende il posto di Aldo Bassetti, responsabile dall'associazione per 13 anni e ora presidente onorario. Orsi è un gallerista milanese, fondatore nel 1986 della Galleria Carlo Orsi e già presidente dell'Associazione Antiquari d'Italia.

Ricco il carnet di obiettivi per il 2021. Si va dall'acquisizione di nuove opere per il museo, prime fra tutte la Cena in Emmaus, agli interventi di carattere strutturale e di restauro, come il laboratorio dedicato visibile all'interno della stessa Pinacoteca, il nuovo ingresso sull'Orto Botanico, l'atrio dei Gesuiti e l'illuminazione di alcune sale.

E poi il restauro di sculture quali il Monumento a Tommaso Grossi di Vincenzo Vela o quelli a Luigi Cagnola e Gabrio Piola, senza dimenticare quelli a Cesare Beccaria e Giuseppe Parini. «Queste sculture e la trentina di monumenti che arricchiscono il loggiato del primo piano costituiscono un vero pantheon dei milanesi illustri», ha evidenziato Orsi. «Abbiamo deciso di porci obiettivi ambiziosi per l'anno 2021», ha spiegato Orsi. «Milano sta vivendo un particolare e difficile momento ma ha necessità di pensare e ricostruire la sua rinascita. Milano, anche oggi, non è ferma. Brera è un autentico tesoro della città che merita di essere sempre più conosciuto e apprezzato. L'invito è a tutti, giovani e meno giovani, a sentirsi sempre più autentici 'amicì di Brera e del suo mondo diventando soci. Con il contributo di tutti possiamo rendere Brera uno dei luoghi più dinamici e interessanti del panorama museale italiano e internazionale».

Tra i prossimi progetti degli Amici di Brera non mancheranno conferenze, presentazioni di libre e mostre, visite a esposizioni, chiese e musei del territorio. Considerati gli attuali periodi una particolare attenzione va all'online per conoscere il patrimonio e della storia di Brera. Inoltre saranno realizzati quattro nuovi podcast su personaggi che hanno reso grande Brera: Giuseppe Bossi, Francesco Hayez, Fernanda Wittgens, Vanessa Beecroft. La realizzazione sarà curata da Ottavia Casagrande e Leonardo Piccinini.

Il progetto 'Per la Mente con il Colorè, rientra tra gli obiettivi della Onlus, da sempre attenta anche al sociale e alle persone fragili, e si concretizzerà in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e con Itaca Club, centro per lo sviluppo dell'autonomia socio-lavorativa di persone con una storia di disagio psichico. Sul fronte restauri Orsi ha annunciato anche che a breve partiranno i lavori ('con il sostegno della Fondazione Andreotti Brusonè) legati alla pala cinquecentesca raffigurante la 'Disputa sull'Immacolata Concezionè. Si tratta di un'opera di Girolamo Genga (situata nella sala XXVII) che costituiva l'elemento centrale del monumentale polittico dell'altare maggiore di Sant'Antonio a Cesena. Sul fronte sociale, oltre al progetti 'Per la mente con il colorè, Amici di Brera intendono avviare nel 2021 un' offerta dedicata a bambini e adolescenti soggetti a cure o degenze presso l'Istituto dei Tumori di Milano e alle loro famiglie con attività didattiche sul posto e visite guidate presso la Pinacoteca di Brera. In cantiere anche 4 nuovi podcast che illustreranno la vita di alcuni dei «grandi» di Brera: Giuseppe Bossi, Francesco Hayez, Fernanda Wittgens, Vanessa Beecroft, a cura di Ottavia Casagrande e Leonardo Piccinini.

