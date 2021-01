Covid, in Lombardia l'11% dei sanitari non si è vaccinato. Per gli ultra 80enni si va a fine marzo

Strada in salita per il piano vaccinale regionale anti-Covid, con le operazioni a rilento e uno slittamento per gli over 80 a fine marzo. Non sono solo i ritardi delle consegne delle dosi a creare difficoltà. Anche i sanitari e gli operatori “no vax” (per ideologia o per motivi contingenti, come la gravidanza) complicano il proseguimento del piano, tramite cui si arriva all’immunizzazione di gregge. NO VACCINO Ieri, a fare il punto, in commissione regionale Sanità, è stata la vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti: «L’11% dei camici bianchi negli ospedali lombardi ha rifiutato la vaccinazione e si sale al 17% se si parla dei non sanitari, dagli addetti alle mense a quelli alle pulizie che lavorano nei nosocomi». Nelle case di riposo, i luoghi più flagellati dalla pandemia, le percentuali sono ancora più alte: «Il 18% degli operatori non ha voluto l’iniezione, ma gli ospiti sono stati quasi tutti propensi, infatti, già il 91% è stato vaccinato». Fra coloro che non hanno aderito alla campagna vaccinale ci sono anche i “giustificati”, ovvero le donne incinta, le persone che per pregresse patologie non possono, oppure che hanno da poco ricevuto l’antinfluenzale o che sono risultate positive al Covid. FASE 1 A conti fatti, a oggi, «è stato somministrato il 78% di dosi Pfizer consegnate alla Lombardia: martedì, con altri 10.550 sieri inoculati si è arrivati a 245.100 persone vaccinate e ci sono scorte per fare tuti i richiami a chi ha avuto la prima puntura», almeno fino al 2 febbraio. Però, sono ormai da scrivere sul calendario i ritardi: «Se non ci saranno altre modifiche nell’approvvigionamento - ha aggiunto Moratti - potremo completare la fase 1 per il 5 marzo». Così da coprire oltre 343mila sanitari con circa una settimana di ritardo sul programma. Dal 5 al 25 marzo si proseguirà con i medici dell’Ats, quelli militari, i liberi professionisti, come i dentisti. E dal 26 marzo toccherà ai 700mila over 80; poi, ai 2milioni di persone fra 60 e 79 anni. Per la popolazione lombarda, però, non compresa nelle fasce a rischio, non ci sono ancora date.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 06:35

