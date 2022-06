Musica, teatro e piscina: si apre la stagione ai Bagni misteriosi

I Bagni Misteriosi tornano a essere una delle cornici più suggestive per l’estate milanese. La piscina si apre alla balneazione privata (fino al 3 luglio) e pubblica (dal 4 luglio al 18 settembre), a iniziative di sport e intrattenimento e a una serie di spettacoli che richiama, dal tramonto, gli appassionati di musica e teatro. Il 7 giugno, con La Milanesiana, è atteso Luca Barbarossa in concerto con Non perderti niente, tratto dal suo libro. A seguire, staffetta jazz di due illustri trombettisti, Enrico Rava e Paolo Fresu. Il 16 Rava in duetto con il pianista Francesco Grillo per un repertorio incentrato sulle musiche del cinema italiano d’autore, oltre a composizioni originali di Rava e incursioni nella musica brasiliana. Il 21 giugno Paolo Fresu, Petra Magoni e l’Orchestra I Virtuosi Italiani diretta da Paolo Silvestri costituiscono l’originale formazione protagonista di Da Bach a Bowie: tra i due estremi del grande compositore tedesco e del Duca Bianco affiorano riletture di autori come Giuseppe Tartini, Girolamo Frescobaldi, Vincenzo Bellini.

Il palco si apre al mix di musica e prosa il 28 giugno con Giuliana De Sio, protagonista di Favolosa: l’Italia attraverso fiabe e racconti di Giambattista Basile, con commento musicale di Marco Zurzolo al sax, Cinzia Gangarella al pianoforte e Sasà Flauto alla chitarra. Elio Germano e Theo Teardo portano il 5 luglio uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini e al suo primo romanzo Il sogno di una cosa, mentre Ettore Bassi è atteso il 19 luglio con Il mercante di luce (dal romanzo di Roberto Vecchioni), accompagnato dal chitarrista Massimo Germini. La chiusura, il 26 luglio, vedrà protagonisti Toni e Peppe Servillo con il Solis String Quartet per un recital che celebra poesia e canzoni della tradizione napoletana.

DOVE, COME E QUANDO. Dal 7 giugno al 26 luglio. Via Pier Lombardo 14, ore 21. Biglietti 30/5 euro

